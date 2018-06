Testi in Braille e un "bar al buio", alla Marina di libri uno stand dell'Unione ciechi

L'amore per i libri non conosce barriere. Tra i protagonisti della nuova edizione di “Una marina di libri”, inaugurata ieri all’Orto Botanico, c'è anche la sezione provinciale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti. Suggestiva e di forte impatto per il pubblico l’unità mobile didattica, dove anche le persone normodotate potranno vivere e comprendere la condizione del non vedente nella vita quotidiana. Si tratta di un pullman, lungo dodici metri, completamente al buio dove chi ha la vista potrà comprendere, anche solo per pochi minuti, la condizione di un non vedente. All’interno due ambienti: nel primo è presente un'area espositiva con ausili e articoli tecnici e informatici per non vedenti, strumenti per la scrittura e la didattica, accessori d'uso quotidiano domestico e personale, come utensili per la cucina, etichettatori, riconoscitori di colori e tanto altro, da mostrare ai visitatori. Nel secondo ambiente invece è stato allestito un “bar al buio”, dove si potrà prendere un caffè senza l’ausilio di nessuna fonte di luce. Grazie a una pedana mobile, anche le persone disabili in sedia a rotelle potranno provare a vivere quest’esperienza.

“Vogliamo mostrare alla collettività la nostra integrazione nel mondo della cultura – dice Pippo Scaccia dell’Unione italiana ciechi – anche i non vedenti leggono, con la scrittura Braille e utilizzando i computer, gli ipovedenti utilizzano la scrittura ingrandita. Esistono strumenti che ci permettono di esercitare,m come tutti, il nostro diritto allo studio e alla cultura”. Domenica mattina infatti, lo scrittore palermitano ipovedente Gaetano Nestor Ania, presenterà, all’interno della manifestazione, il suo libro “Nistagmo Notturno”.

Non solo cultura, ma anche prevenzione. Oggi, sabato e domenica infatti, dinanzi l’ingresso dell’Orto Botanico sarà presente anche un camper dotato di moderne e sofisticate attrezzature mediche a disposizione gratuitamente per uno screening oculistico. “Obiettivo della campagna di sensibilizzazione - spiega il presidente della sezione di Palermo dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti Tommaso Di Gesaro - è quello di diagnosticare in tempo eventuali patologie oculari che, se non riconosciute e curate tempestivamente, possono portare alla cecità e spiegare l’importanza del controllo oculistico come strumento di prevenzione”.