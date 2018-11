Tra regali e cibo: tutte le fiere e i mercatini di Natale a Palermo

I più famosi del mondo si trovano in Europa. Quelli meno famosi, ma sicuramente non da meno in fatto di spirito natalizio, si trovano a pochi passi da casa, a Palermo. Sono i mercatini di Natale che, insieme alle fiere, animano la città. Oltre alle specialità tipiche natalizie, sono un vero e proprio contenitore di festa. Lì divertimento, artiginalità e anche shopping. Eccone una selezione. (Lista in aggiornamento)

Giotto Park Village, dalla fiera di Natale alle giostre: riapre il villaggio delle feste

Artigianato, divertimento e intrattenimento: al via la fiera di Natale al Pagliarelli

Cittadella dell'artigianato, via Magliocco si veste a festa per il Natale

"Artisticamente", artigianato in mostra per la fiera di Natale al Grand Hotel Wagner

Creatività, eventi e cultura aspettando Natale: al via GanciArt, la mostra mercato alla Gancia

Villaggio, mercatino e presepe vivente per un magico Natale a Piana degli Albanesi