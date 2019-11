Orienta Sicilia chiude con oltre 60 mila visitatori, al via la Fiera della scuola media

Si è chiusa oggi con oltre 60 mila studenti provenienti da tutte le scuole siciliane la 17esima edizione di Orienta Sicilia, la fiera dell’università e dei mestieri organizzata dall'Associazione Aster nel padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo. La prima manifestazione del Sud Italia sull’orientamento scolastico, universitario e professionale grazie alla presenza delle più importanti università, accademie italiane ed estere e di numerose altre realtà attive nel campo della formazione professionale. “I numeri - dichiara il presidente dell’associazione Aster e coordinatore di OrientaSicilia, Anna Brighina - parlano da soli, i ragazzi sono sempre più interessati a conoscere le offerte degli atenei per una scelta consapevole del loro futuro sulla base dell’esperienza maturata in questi anni, siamo in grado di accertare con dati alla mano che oggi i ragazzi che terminano con successo gli studi universitari sono solo ed esclusivamente coloro che hanno compiuto a monte una scelta consapevole e maturata degli studi secondari, riteniamo pertanto necessario Orientarli anche in questa importante tappa della loro vita”.

Domani e dopodomani, sempre nel padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo, prenderà il via la Fiera della scuola media. L’orientamento inquesto caso è mirato alla scelta dell’Istituto superiore. I ragazzi verranno informati sulle numerose proposte formative: tutti i referenti dell'orientamento presenteranno la loro offerta formativa e la loro peculiarità, fornendo agli studenti tante informazioni utili e necessarie per scegliere con consapevolezza gli studi superiori da intraprendere. L’orientamento, che in fiera ha il suo apice assoluto, continua durante tutto l’anno. I ragazzi potranno, infatti, continuare a consultare sul sito dedicato alla Fiera della scuola media le offerte formative degli istituti superiori già vagliate nel corso della due giorni.