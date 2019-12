Giocattoli in legno, presepi fatti a mano e altre idee regalo: fiera di Natale in via Cavour

L’Associazione Artigianando, da nove anni impegnata nella promozione dell’artigianato locale, presenta la Prima edizione di Natale in Via Cavour, fiera natalizia dedicata all’artigianato siciliano. Inaugurata sabato 7, la fiera rimarrà aperta fino a martedì 24 Dicembre con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 20, venerdì e sabato dalle 10 alle 24.

In una delle strade simbolo del centro di Palermo, di fronte al Teatro Massimo, la fiera sarà costituita da quindici casette di legno, ognuna con un artigiano siciliano, tutte addobbate a tema con il vischio e le lucine in perfetto stile europeo.

"Per l'associazione Artigianando - dichiara Luca Tumminia, Presidente dell’Associazione e organizzatore dell’evento - è un grande punto di svolta. Dopo aver organizzato all'interno di palazzi nobiliari, ville e giardini, molte chiuse al pubblico da anni, riuscire ad organizzare una fiera in una delle strade principali del centro di Palermo, per di più nel periodo più importante dell'anno, ci da la forza di andare avanti e continuare nel nostro intento, quello di valorizzare e dare il giusto spazio all'artigianato locale".

Si potranno trovare giocattoli in legno, presepi fatti a mano, manufatti di cucito creativo, ceramiche di Caltagirone, ceramiche Raku e monili fatti a mano. Diversi saranno anche gli spazi dedicati all’enogastronomia, alla liquirizia, alla cioccolata e ad ogni altro tipo di dolci tipici del periodo natalizio.