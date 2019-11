Sanlorenzo Mercato, ecco la fiera del regalo di Natale e del cioccolato di Modica

Non perdere questo strepitoso appuntamento! Il 14 e 15 dicembre si svolgerà a Palermo la Fiera del regalo di Natale e del Cioccolato. Un abbinamento da non perdere!

Proverete tanti bravissimi espositori tra cui potere acquistare un regalo unico e fatto con il cuore; e da non perdere il Festival del cioccolato di Modica che si svolgerà all'interno della stessa manifestazione. E per i più piccoli troverete un set fotografico con Babbo Natale per far vivere un momento speciale e fare tante foto ricordo.