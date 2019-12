Regali di Natale solidali, a Villa Filippina una fiera nel nome dell'artigianalità

Sabato 7, dalle 10 alle 24, e domenica 8 dicembre, dalle 10 alle 20, Parco Villa Filippina ospiterà la fiera mercato natalizia “Mercato solidale” organizzato dall’Associazione “A casa di Nina”, centro socio educativo assistenza disabili di Palermo (ingresso gratuito).

I portici della settecentesca villa di Piazza San Francesco di Paola 18, ospiteranno circa una trentina di spazi con diversi oggetti artigianali che potrebbero dare l’idea per un regalo unico e originale da consegnare sotto l’albero. Alla manifestazione prenderanno parte anche gli artisti dell’Associazione Regioniamo Sicilia, che si cimenteranno in un’estemporanea di pittura a tema. Le opere verranno poi inserite in una mostra creata per l’occasione.

Si è pensato anche ai bambini con un’intera area dedicata ai giochi con il campo di Miniature Golf e una pista di Drift Bike, dove potranno sfidarsi divertendosi. Per i più piccolini invece verrà allestita un’area parco giochi gonfiabili.

Spazio anche agli spettacoli di intrattenimento. Sabato 7, alle ore 21, si svolgerà uno spettacolo di cabaret con l’attore comico palermitano Giovanni Cangialosi (Ticket 8 euro). L’artista replicherà domenica 8 alle ore 18:00. Sempre domenica, inoltre, nei giardini del Parco, dalle 10:00, si potranno ammirare alcuni modelli di Ferrari, che hanno fatto la storia dell’elegante marchio sportivo italiano, e alcuni storici modelli di Fiat 500 e non solo, grazie ai due auto club che hanno sede all’interno di Parco Villa Filippina: il club Ferrari e il Fiat 500 Club Sicilia.