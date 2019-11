Artisticamente Natale, la fiera dedicata all'artigianato a Palazzo Pantelleria Varvaro

MIA Sicilia -Artigianato d'eccellenza -Speciale regali di Natale. Il 21 e 22 dicembre si terrà a Palermo la IV° Edizione di Mia Sicilia - Fiera di artigianato d'eccellenza speciale Natale.

La splendida cornice di Palazzo Pantelleria Varvaro, storico palazzo nel cuore di Palermo, ospiterà la IV° edizione di questo magico appuntamento. L'orario di apertura al pubblico è dalle 10:00 alle 20:00 e naturalmente l'ingresso è gratuito. Con oltre 30 espositori la Manifestazione rappresenta un tappa immancabile per tutti i palermitani che desiderano trascorrere una giornata all'insegna dell'arte e dell'intrattenimento oltre che per acquistare un regalo di natale unico e originale.

Potrete immergevi in una calda e accogliente atmosfera natalizia dove artisti provenienti da tutto il territorio siciliano presenteranno le proprie creazioni. Ci saranno tantissime idee regalo per tutti i gusti e per tutte le tasche: oggettistica, presepi, borse, gioielli, ceramiche, abbigliamento, dolci, regalistica natalizia, pittura, articoli per bambini, cosmetici e tanto altro ancora. Palazzo Pantelleria Varvaro, Piazzetta Meli 5 Palermo.