Giotto Park Village, dalla fiera di Natale alle giostre: riapre il villaggio delle feste

Dal 9 novembre al 6 gennaio, dalle 17 all'1 di notte, in piazzale Giotto prende vita una Fiera di Natale speciale con Giotto Park Village. In un solo luogo una fiera natalizia, uno tra i più grandi luna park del paese e tanti spettacoli.

Un vero e proprio villaggio che nasce dall'esigenza di creare uno spazio polifunzionale, fruibille tutto l'anno e che possa accogliere le esigenze del tessuto imprenditoriale siciliano, nell'ottica di regalare un'opportunità di visibilità e risalto alle proprie iniziative. Una manifestazione per tutti che concilia divertimento, shopping, arte, cultura e spettacolo. Più di 100 espositori e il più grande parco giostre della Sicilia con attrazioni nazionali e internazionali. Parcheggio gratuito da 20 mila posti auto.

Fino all’ 8 gennaio al Giotto Park giochi e attrazioni per tutti a 1 euro. Giostre per bambini e adulti al costo promozionale di solo un euro. Il parco giochi, in convenzione con Radio Tivù Azzurra (in diretta dalle ore 18 alle 21), offre divertimento per tutti a costi contenuti, anzi a solo un euro. Dalla casa degli orrori al Red Devil , Star Trek, Music Express, la Torre di 40 metri, il giro in autoscontro, tutte le attrazioni presenti all’interno del Luna Park di piazza Giotto sono aperte al pubblico tutti i giorni dalle ore 16 con ingresso gratuito.