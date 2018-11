"Artisticamente", artigianato in mostra per la fiera di Natale al Grand Hotel Wagner

La VI Edizione di ArtisticaMente Natale vi aspetta il 15 e 16 dicembre dalle 10:00 alle 20:00 al Grand Hotel Wagner per La Fiera dell'artigianato di Natale.

Un intero piano dedicato all'evento, tra l'eleganza del barocco e gli splendidi colori delle creazioni degli artigiani; lusso e creatività, nella splendida cornice di un hotel a 5 stelle a pochi passi da via Principe di Belmonte e via Maqueda. All'interno di questi splendidi saloni troverete una ricca Mostra mercato di oggetti tutti realizzati a mano. Troverete borse, gioielli, articoli in cuoio, candele, oggettistica natalizia, design e tanto altro ancora. L'ingresso è gratuito dalle ore 10 alle 20.