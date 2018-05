Fiera missionaria all'Istituto Gonzaga: un sabato tra giochi, premi e divertimento

Fiera missionaria all’Istituto Gonzaga: sabato 26 maggio, dalle 11 giochi, premi e tanto divertimento. Il ricavato andrà a una borsa di studio, al Centro Astalli, alle missioni in Perù e Romania.

Lavori di artigianato e caccia al tesoro, lotteria a premi, giochi campestri, gastronomia tipica e tanto divertimento, con l’unico scopo di aprirsi alla città e sostenere il futuro dei giovani e della loro educazione, anche in situazioni di difficoltà. L’Istituto Gonzaga-ISP invita ragazzi e famiglie alla Fiera missionaria in occasione dell’Anno giubilare Aloisiano (450 anni dalla nascita di San Luigi Gonzaga, patrono mondiale dei giovani), che si terrà sabato 26 maggio, dalle 11 alle 16, nella sede dell’istituto in via Piersanti Mattarella 38/42. I fondi raccolti saranno destinati a una borsa di studio in memoria dell’alunna Gloria Giulia Allotta e alle opere educative del Centro Astalli di Palermo, della Compagnia del Perù-CAEF, del Progetto Quadrifoglio case-famiglia Romania.

Tra i viali del Gonzaga tantissimi stand di oggetti artigianali e prodotti gastronomici, musica, sport, giochi, laboratori per bambini e ragazzi. La cerimonia inaugurale alle 9, alle 10 le gare sportive sui campi da gioco, alle 11 apertura degli stand della fiera missionaria, alle 16 estrazione dei premi della lotteria di beneficenza dedicata alla Madonna della Strada, alle 16,30 torneo di calcio degli ex alunni. Tanti i premi in palio: una bicicletta elettrica, un weekend in Toscana, accessori d’abbigliamento, vini di qualità, buoni per ristoranti. I biglietti potranno essere acquistati sabato mattina.