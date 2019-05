Fiera missionaria “Madonna della Strada” all’Istituto Gonzaga

Lavori di artigianato e caccia al tesoro, lotteria a premi, giochi campestri, gastronomia tipica e tanto divertimento, con l’unico scopo di aprirsi alla città e sostenere il futuro dei giovani e della loro educazione, anche in situazioni di difficoltà. L’Istituto Gonzaga-ISP invita ragazzi e famiglie alla Fiera missionaria “Madonna della Strada”, che si terrà domani 25 maggio, dalle 9,30 alle 15,30 nella sede dell’istituto in via Piersanti Mattarella 38/42.

I fondi raccolti saranno destinati alle missioni della Lega Missionaria Studenti in Kenya, Perù, Romania, a una borsa di studio “I miei sogni e desideri di ragazzo” e alle opere educative del Centro Astalli di Palermo. Tra i viali del Gonzaga tantissimi stand di oggetti artigianali e prodotti gastronomici, musica, sport, giochi, laboratori per bambini e ragazzi. Alle 14 estrazione dei premi della lotteria di beneficenza dedicata alla Madonna della Strada. Tanti i premi in palio: una bicicletta pieghevole, accessori d’abbigliamento, iscrizioni a corsi sportivi, buoni per ristoranti. I biglietti potranno essere acquistati domani mattina.