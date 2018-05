Vintage o handmade? Torna Hip Hop Market, la fiera dell'artigianato a piazza Campolo

Dopo il grande successo della precedente edizione, svoltasi all’interno di Piazza Sant’Anna, l’Associazione Artigianando, in collaborazione con la Bauhaus Eventi, raddoppia l’appuntamento con l’’Hop Hop Market, l’innovativa fiera Mercato dedicata all’artigianato siciliano che spazia dal Vintage a prodotti rigorosamente handmade. La mostra si svolgerà nella centralissima Piazza Campolo (Ingresso gratuito) sabato 12, dalle 16 alle 24, e domenica 13 maggio, dalle 10 alle 20.

Gli avventori potranno visitare diversi spazi espositivi dedicati a prodotti interamente realizzati da artigiani locali: si andrà da monili costruiti con i metalli nobili, a oggettistica realizzata con materiali di riciclo, borse dipinte a mano, cucito creativo , lampade e tanto altro ancora. Presente anche un ampio spazio dedicato agli amanti della musica con vinili, molti anche rari, da aggiungere alla propria collezione. Anche in questa edizione, l’Associazione Artigianando presenterà i nuovi banchi espositivi interamente costruiti in legno, novità assoluta per la città di Palermo.