Hip Hop Market, la fiera mercato del vintage e dell'handmade a piazza Sant'Anna

L’Associazione Artigianando, in collaborazione con la Bauhaus Eventi, presenta la prima edizione dell’Hop Hop Market, l’innovativa fiera mercato dedicata all’artigianato siciliano che spazia dal Vintage a prodotti rigorosamente handmade. La mostra si svolgerà a Piazza Sant’Anna (ingresso gratuito) il 13 aprile dalle 16 alle 24, il14 dalle 10 alle 24, e si concluderà domenica 15 aprile dalle 10 fino alle ore 20.

Gli avventori potranno visitare venti spazi espositivi interamente dedicati a prodotti interamente realizzati da artigiani locali: si andrà da monili costruiti con i metalli nobili, a ceramiche decorate, modernariato, oggettistica realizzata con materiali di riciclo, piccolo mobilio, borse dipinte a mano, cucito creativo e tanto altro ancora. Presente anche un ampio spazio dedicato agli amanti della musica con vinili, molti anche rari, da aggiungere alla propria collezione. Per l’occasione, Artigianando e Bauhaus presenteranno i nuovi banchi espositivi totalmente in legno, utilizzati per la prima volta a Palermo, realizzati appositamente per l’occasione. "Abbiamo pensato di dare un tocco più professionale alle nostre fiere - dichiara Luca Tumminia, presidente di Artigianando - realizzando dei banchi espositivi innovativi, colorati e molto più spaziosi, grazie anche alla collaborazione con Bauhaus eventi, partner di questo evento".