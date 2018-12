"Fil di grano", la prima fiera del grano duro siciliano sbarca a Sanlorenzo Mercato

Dieci aziende di eccellenza,pronte a raccontare i valori e le esperienze dei propri territori e che rappresentano uno spaccato della filiera del grano duro siciliano, hanno aderito all'evento Fil di Grano, la prima fiera del grano duro siciliano, che si terrà a Palermo presso Sanlorenzo Mercato dal 14 al 16 dicembre.

Il grano duro, con i suoi prodotti come pane e pasta, è l’attore protagonista della dieta mediterranea, vero patrimonio immateriale dell’umanità. Come tale merita un’attenzione nei processi di valorizzazione della nostra cultura, più che mai in questo momento storico in cui l’eccesso di comunicazione non accreditata rischia di banalizzare il ruolo che questi prodotti hanno nell’alimentazione e soprattutto nella tutela della salute e della prevenzione primaria. Da alcuni anni le imprese e le istituzioni siciliane stanno lavorando per implementare una filiera organizzata del grano duro siciliano, per garantire il consumatore che è disposto a premiare sullo scaffale il prodotto Made in Sicily. In questo contesto si muove Fil di Grano.

Il progetto Fil di Grano è stato finanziato nell’ambito del Piano Promozionale 2018 dal Dipartimento Regionale Attività Produttive della Regione Siciliana e rappresenta un importante contributo per favorire il consolidamento dell’intera filiera produttiva e sostenere la consapevolezza presso i consumatori del ruolo culturale, storico, ambientale, economico e salutistico del grano duro. L’evento si aprirà il 14 dicembre con un Educational dal titolo “Grano duro siciliano: cultura, salute, economia” organizzato dal Consorzio di Ricerca Gian Pietro Ballatore, ente pubblico di ricerca e partner scientifico del progetto e coinvolgerà ricercatori e esperti del settore.

E poi due giorni di degustazioni, esposizioni e laboratori sul grano duro, sulle sue varietà e sui prodotti della filiera cerealicola siciliana, promossi e gestiti da Coffice srl, società di sviluppo e marketing, ideatrice dell’evento. Il tutto in una location, quella di Sanlorenzo Mercato a Palermo, che è diventata un punto di riferimento per i consumatori attenti all’agroalimentare di qualità. Dal 14 al 16 dicembre diamo valore ai grani della nostra terra con le attività promosse dal progetto “Fil di grano”!