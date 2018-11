Dal vinile al cd, una passione senza età: al via la Fiera del disco ai Cantieri Culturali

Il vinile è storia, è cultura, è passione: Ernyaldisko promuove la riscoperta di questa passione per chi col vinile è cresciuto, ma punta anche a coinvolgere i giovani che, sempre più numerosi, si avvicinano a questo mondo pieno di fascino. La Sicilia risponde oramai da qualche anno con grande entusiasmo alla nostra pro-posta ed un pubblico sempre più ampio ci accoglie. Torniamo così per la nona volta a Palermo in quella che è sempre stata la sede più amata da noi e dal pubblico,i Cantieri della Zisa. Una due giorni a tutto vinile l’1 e il 2 dicembre dalle ore 10:00 alle 20:00, con ingresso libero, dove 50 espositori – super selezionati – aspettano i visitatori con un’offerta che spazia attraverso tutti i generi e tutte le epoche musicali. In fiera è possibile anche scambiare e vendere i propri dischi.

Gallery