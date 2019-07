Oltre ventimila persone alla Fiera del Mediterraneo per il "Gelato e Pizza Village"

Chiusura con il botto per il "Gelato e Pizza Village", la manifestazione organizzata da Fabio Sciortino, che ha fatto registrare oltre ventimila presenze nella tre giorni di eventi che si sono svolti alla Fiera del Mediterraneo, trasformata per l'occasione in uno dei più importanti villaggi gastronomici. Ad aggiudicarsi il premio “Palermo Capitale del Gelato d’Autore” è stata la gelateria New Paradise, seguita da "Gelato Doc" e da "La Cubana".

Centinaia di famiglie sono accorse per degustare le prelibatezze culinarie per eccellenza e godere al tempo stesso degli spettacoli di intrattenimento, con giocolieri, funamboli e della musica dei cantanti previsti in programma e della comicità degli attori di Sicilia Cabaret.

"Sono molto soddisfatto per la straordinaria partecipazione - spiega Sciortino - come prima edizione il bilancio è più che positivo, oltre ventimila presenze registrate, un risultato che va ogni oltre rosea aspettativa. Un successo che premia l'impegno profuso per tutta la macchina organizzativa. Nonostante la carenza di risorse siamo riusciti a regalare alla città un evento che mancava a Palermo e che speriamo possa trovare nei prossimi anni il sostegno anche delle istituzioni "