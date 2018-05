Fiera campionaria del Mediterraneo, la 67esima edizione tra shopping e gusto

E' in arrivo a Palermo, nel Polo Fieristico di MediFiere, la 67esima edizione della Fiera Campionaria del Mediterraneo. La Fiera aprirà i battenti sabato 26 maggio e terminerà domenica 10 giugno.

Una delle fiere storiche italiane, con 70.000 di superficie tra padiglioni ed aree espositive esterne. La Fiera Campionaria è un punto di interesse commerciale per gli espositori provenienti da tutta Europa. Un’ampia area verrà dedicata allo shopping, un’altra dedicata al food. Saranno inoltre presenti automobili, barche, arredo giardino e grande attenzione verrà data all’arredo casa e complementi. Aperta tutti i giorni dalle 16 alle 24. Tutte le domeniche e il 2 giugno dalle ore 10 alle 24. Biglietto intero € 2,50, biglietto promozionale € 0,50, biglietto ridotto € 1,50 (bambini da 7 a 14 anni), ingresso gratuito bambini da 0 a 6 anni. Ingresso gratuito dal lun al venerdì dalle ore 16 alle 19. Convenzione parcheggi: Medifiere e i suoi partner offrono una convenzione che garantisce speciali agevolazioni per l'area parking sito in via Mariano D’amelio 9.