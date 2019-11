Aspettando Natale, a Villa Filippina una fiera dedicata ad artigianato ed enogastronomia

Natale è alle porte è la città di Palermo si veste di nuovi colori, luci e festoni e si prepara a festeggiare il periodo più atteso dell’anno. Sabato 23 novembre, dalle 10 alle 24, e domenica 24 novembre, dalle 10 alle 20, all’interno di Parco Villa Filippina (Piazza San Francesco di Paola 18. Ingresso libero) si svolgerà Aspettando Natale, fiera natalizia dedicata all’artigianato siciliano e all’enogastronomia.

Organizzata dall’Associazione Artigianando, la fiera ospiterà, sotto i portici settecenteschi della villa, trenta spazi espositivi dove sarà possibile trovare monili dipinti a mano, ceramiche, , sfere artistiche decorate a mano con tessuti pregiati, prodotti in legno, sfere di natale, borse e tanto altro. Non mancheranno, ovviamente, i piccoli oggetti a tema natalizio, da utilizzare per decorare le proprie case: alberelli di stoffa, piccole sfere di natale fatte a mano, presepi in miniatura. Presente anche un angolo dedicato al vintage e al collezionismo.

Come ogni sabato, a partire dalle 9:00 fino alle 14:00, si svolgerà “Contadini in Villa”, il mercato dei produttori siciliani pronti ad accogliervi con degustazioni dei prodotti e consigliarvi, mentre in serata, a partire dalle 22:00, all’interno del planetario, spazio alla musica con I Firrìo, quartetto palermitano formato da Antonino di Marco, Simone Campione, Marco Amoroso e Roberto Molinelli, caratterizzato dalla spiccata facilità di variare generi musicali e che, nel farlo, mostra una originalità fuori dal comune (Ingresso al concerto con consumazione).

Durante i due giorni, sarà disponibile un’Area bimbi con parco giochi gonfiabili, campo di minigolf e una pista di drift bike dove potranno giocare e divertirsi in assoluta sicurezza. All’interno dell’area ristoro, invece, sarà possibile pranzare e cenare o semplicemente prendere un caffè o una bevanda calda.