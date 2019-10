A Villabate la fiera agroalimentare Sapori D'Autunno...e dintorni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Pronti per la settima edizione della fiera agroalimentare "Sapori d'autunno...e dintorni" organizzata dall'associazione culturale Io Amo Villabate, l'evento che come ogni anno porta a Villabate i gusti e gli odori tipici della stagione autunnale. Il 10 novembre vieni a vivere con noi una giornata di gusto, cultura e spettacoli! Per info espositori e artisti contattate l'associazione attraverso la pagina fb "Io amo Villabate" o tramite mail ioamovillabate@libero.it