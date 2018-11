Sapori d'autunno e dintorni, una nuova edizione della fiera agroalimentare di Villabate

"Sapori d’Autunno e dintorni" ritorna a Villabate il 17 e 18 novembre. L’evento promosso dalla Associazione “Io Amo Villabate” con il patrocinio del Comune di Villabate e l’importante contributo degli sponsor privati, giunge così alla sua sesta edizione e, come ogni anno, prevede una ampia fiera espositiva con degustazioni, cultura, allegria, spettacoli e giochi. Si parte con la giornata del 16/11 dedicata ai convegni e poi giorno 17 e 18 cibo, degustazioni, musica, cultura, divertimento per grandi e piccini. All'interno della manifestazione ci sarà un ritrovo Ferrari, esibizione pizzaioli Fip, i giochi di una volta, cabaret con Giovanni Cangelosi, Simone Riccobono e Crish Clun e tanto altro ancora come da programma allegato

Gallery