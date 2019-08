Artigianato del territorio e cibo locale, al via la seconda edizione di Ficarazzi Village Food

Ficarazzi tutto pronto per la Seconda Edizione del Ficarazzi Village Food dal 23 al 24 agosto 2019. Forti del successo della prima edizione la Pro Loco Ficarazzi è pronta a dar vita alla seconda edizione del Ficarazzi Village Food che si svolgerà il 23 e 24 agosto 2019 a Ficarazzi (PA).

La Seconda Edizione del Village Ficarazzi Food organizzato dalla Pro Loco Ficarazzi in collaborazione dei commercianti locali con il patrocinio del Consorzio Unione dei Comuni Corvo Eleutrio e dell'Assessorato Regionale Dipartimento Beni Culturali mira a valorizzare l’artigianato e i prodotti locali del territorio, attraverso un’esplosione di sapori e bellezza. Il gusto e il profumo del cibo da strada, l’aroma autentico della Sicilia faranno da protagonisti a questa grande festa: milza, arrosticini, salsiccia, panelle, birra alla spina, sono i prinicipali prodotti che delizieranno i palati dei visitatori. Ad affiancare le prelibatezze, la bellezza dell’artigianato e tanta buona musica dal vivo e le esibizioni delle scuole di danza. E ancora animazione per bambini, estemporanea di pittura dell'artista Ignazio Pensovecchio.

Al Village in Via Caduti di Nassyria, troverai eccellenze gastronomiche locali sfincione di Ficarazzi, i coppi di frittura con verdure e di mare, pane e panelle, pane con milza, focaccia con ricotta, arancina bomba, panino con mortazza e porchetta, panino con hamburger per i più giovani, “pani cunsatu”, pizza, Kebab di pesce e carne, scamorzine affumicate in carrozza, panini al prosciutto del maialino dei Nebrodi, gelati e granite ai gusti di frutta siciliana. Ci si potrà dissetare con le birre siciliane artigianali. Direttore Artistico della manifestazione: Nino Celicola.