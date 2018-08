Panelle, salsiccia e birra alla spina: prende vita il "Ficarazzi Village Food"

Al Ficarazzi Village Food sarà un pomeriggio tra artigianato, street food tipico siciliano e divertimento. Appuntamento l'1 Settembre a partire dalle 18 in piazza Giovanni Paolo II.

A Ficarazzi, paese alle porte di Palermo, si svolgerà la prima edizione del Village Ficarazzi Food organizzato dalla neo nata Associazione Pro Loco Ficarazzi in collaborazione in collaborazione dei commercianti locali con il patrocinio del Comune di Ficarazzi. La manifestazione mira a valorizzare l’artigianato e i prodotti locali e del territorio, attraverso un’esplosione di sapori e bellezza. Il gusto e il profumo del cibo da strada, l’aroma autentico della Sicilia faranno da protagonisti a questa grande festa: milza, arrosticini, salsiccia, panelle, birra alla spina, sono i prinicipali prodotti che delizieranno i palati dei visitatori. Ad affiancare le prelibatezze, la bellezza dell’artigianato e tanta buona musica dal vivo e le esibizioni delle scuole di danza. E ancora animazione per bambini, estemporanea di pittura dell'artista Ignazio Pensovecchio. Gadget e Zucchero Filato per tutti i bambini presenti. Sono invitati alla partecipazione tutti i commercianti di Ficarazzi e non solo..... Direttore Artistico della manifestazione: Nino Celicola. Maggiori informazioni: 327 201 7487 proloco@gmail.com.