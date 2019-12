Fiamma d'amor viva: in scena le poesie mistiche di San Giovanni della Croce

Venerdì 19 Dicembre 2019, organizzato dall'Istituto di Cultura Romantica in collaborazione con il Centro Sturzo e il Dipartimento di Psicologia, Pedagogia, dell'Esercizio fisico e della Formazione, sarà proposto un evento unico: la messa in scena delle poesie mistiche di San Giovanni della Croce, il più grande mistico della tradizione occidentale. Fiamma d'Amor viva, come il titolo del testo più famoso, è il titolo della rappresentazione, durante la quale saranno descritte tutte le emozioni dell'anima che si avvicina progressivamente a Dio e insieme il precipitare della mente nella notte oscura quanto più si abbandoni alla divina. Arie straordinarie (Vivaldi, Domine Deus; Mozart, Ave Verum Corpus; Staendchen di Schubert), cantate dalla soprano Emanuela Sala, accompagneranno questo viaggio verso la luce, insieme al mandolino emozionante di Jona Patitò che eseguirà brani di Vivaldi e Beethoven e al tocco magico di Claudia Costanzo al pianoforte con brani di Schumann e Mozart. Proposto per la prima volta in Italia, il mondo poetico di San Giovanni della Croce apparirà come un sorprendente viaggio verso il cuore stesso dell'amore, perfetto viatico per la comprensione della Notte di Natale.