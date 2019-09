Fiaccolata in memoria del beato Pino Puglisi

Una fiaccolata in memoria del Beato Padre Pino Puglisi. Il corteo partirà sabato 14 settembre alle 21 dalla parrocchia di di Santa Maria della Pietà alla Kalsa, dove Don Puglisi è stato battezzato. L’iniziativa è organizzata dalla confraternita di Santa Rosalia dei Sacchi e del Pellegrino. Il corteo sarà guidato da Don Giuseppe Di Giovanni e partirà da via Torremuzza, attraversando via Butera, corso Vittorio Emanuele, e infine raggiungerà la cattedrale.