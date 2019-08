Strade illuminate, la fiaccolata in via Messina Marine: l'appuntamento per Carlo Ruvolo

Sabato 7 settembre alle ore 21 in via Messina Marine dal civico 813 al civico 817 (per circa 400 metri), si svolgerà una fiaccolata in commemorazione di Carlo Ruvolo, giovane venuto a mancare prematuramente in seguito a un sinistro stradale avvenuto proprio in quella via, proprio quel giorno, nel 2014.

La fiaccolata vuole sensibilizzare i cittadini e le autorità alla prevenzione degli incidenti stradali. "Le stragi stradali sono un fatto intollerabile rappresentando una fra le prime cause di morte dei nostri giovani ragazzi - fanno sapere dalla famiglia". Il tentativo è quello di far riflettere i giovani su quelli che sono i rischi al fine di sviluppare una cultura diffusa del divertimento sicuro e della prevenzione senza eccedere nell'abuso di sostanze alcoliche e non solo".