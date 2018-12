Dichiarazione universale dei diritti umani, una fiaccolata in piazza per l'anniversario

Lunedì 10 dicembre 2018 dalle 18.30, ActionAid, Amnesty International Italia, Caritas, Emergency e Oxfam si riuniranno in oltre 80 piazze italiane per celebrare il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e ribadirne l’importanza in un momento storico come quello attuale. La mobilitazione, che prenderà la forma di una fiaccolata, prevede la lettura di testimonianze e degli articoli della Dichiarazione. A Palermo l'appuntamento è alle ore 18:45 in Piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo.



Aderiscono all'iniziativa le associazioni:

AMREF

ANPI

Antigone Sicilia

Batyk batyk

Cesie

City angels

Consulta per la pace

Decidiamolo insieme

Donne di Benin city Palermo

Forum antirazzista

Laboratorio Zen Insieme

Legambiente

Le onde

Medici senza frontiere

Mir

Pirati pastafariani palermitani

Telefono azzurro

UAAR Circolo di Palermo.