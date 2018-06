Musicisti e majorette invadono Palermo, la banda suona l'inno di Mameli in piazza Pretoria

Cinquecento artisti tra musicisti e majorette, da quindici città e paesi siciliani, un’allegra, coinvolgente, straordinaria parata di bande che “invaderà” pacificamente Palermo. Capita il pomeriggio del 30 giugno dalle 16,30 quando al Giardino Inglese si raduneranno i quindici gruppi – dodici bande e tre formazioni di majorette - che partecipano al raduno “Musica & Cultura” organizzato da Anbima Sicilia nell’ambito del Festival “Terre di Sicilia”, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo e del Comune e inserito nel cartellone di eventi di Palermo Capitale Italiana della Cultura. La sfilata proseguirà per via Libertà, via Ruggero Settimo, via Maqueda e si chiuderà con l’inno di Mameli, intorno alle 19,30, in piazza Pretoria.

Il Festival Bandistico “Terre di Sicilia” è alla sua terza edizione (la seconda, l’anno scorso, si è srotolata in 18 tappe che hanno attraversato le province siciliane, da Aci Trezza a Galati Mamertino, Pedara, Barcellona Pozzo di Gotto, Chiusa Sclafani, Nicolosi, Aliminusa, Cerda, San Salvatore di Fitalia, Castelbuono, Scordia, Riesi, Calatafimi, Trabia, Ragusa, Acitrezza, Pace del Mela, e infine Palermo), è un progetto ideato e realizzato da Anbima Sicilia e si propone di favorire la produzione e la diffusione della cultura musicale e bandistica tramite eventi musicali, sociali, culturali ed aggregativi oltre che mirare alla promozione turistica del territorio.

Parteciperanno all’evento