Musica e balli nel centro storico: Palermo capitale dello swing per quattro giorni

A tutto swing. Il conto alla rovescia è iniziato per uno degli eventi internazionali più attesi dell’anno a Palermo. Maestri da tutto il mondo stanno per arrivare nel capoluogo siciliano per ballare, insegnare e trasmettere la passione del ballo della New York degli anni Venti-Quaranta del secolo scorso. Il “Palermo The Swing Godfathers Festival” prenderà il via giovedì 31 maggio e chiuderà i battenti il 3 giugno.

Grandi maestri e band d’eccezione della scena swing internazionale, per vivere una vacanza in Sicilia a tutto swing.

L’evento, organizzato da Swing and Shot (associazione culturale di Palermo, che da anni si impegna nella promozione e nella divulgazione della cultura swing alle nuove generazioni attraverso corsi di ballo Lindy Hop, eventi privati, social dance e festival), in collaborazione con Palermo IS,Cialoma Eventi e col patrocinio di Confartigianato Turismo e Spettacolo, porterà in città una ventata di ritmo, musica ed emozioni. Il programma è fittissimo. Lezioni pomeridiane e serate di gala accompagneranno principianti, appassionati ed esperti dal 31 maggio al 3 giugno senza sosta. Non mancheranno esibizioni pubbliche come la Marching Swing per le vie del centro storico, o ancora le “Clandestine”, improvvisazioni di balli in piazza.

“Siamo felici di essere riusciti a far diventare realtà anche la terza edizione consecutiva del festival internazionale dello Swing – dice Daniele Savarino, direttore artistico dell’evento insieme a Claudia Funaro –. Nella nostra città, la comunità dello swing è in continua crescita. Quest’anno saranno con noi maestri di calibro internazionale e per la prima volta parteciperàall’evento la band palermitana Jumpin’up, composta da otto elementi, famosa per essere sempre presente negli appuntamenti internazionali più famosi di swing. Tra i partecipanti ci saranno inoltre, ospiti dell’organizzazione, Tanja Ferčej e Michael Hourihan, vincitori delVintage Swing Festival, che si è tenuto lo scorso novembre in Slovenia. Avranno l’opportunità di seguire tutte le lezioni pomeridiane e di partecipare alle serate di gala”.

Tra le novità di questa terza edizione, le lezioni di Balboa oltre alle immancabilidi Lindy Hop. Lo stile Balboa sarà affidato ai maestri Marcus Koch e Bärbl Kaufer (in arrivo dalla Germania).E ancora, nei panni dei maestri di Lindy Hop, Jb Mino (Francia), Daria Chupyrkina (Russia), Manuel Micheli (Italia) e Jenny Thomas (Inghilterra), oltre a Daniele Daniele Savarino e Claudia Funaro. “Lo swing – dice Claudia Funaro, ballerina di salsa per 20 anni e da 4 annicatapultata nel mondo dello swing – è un ballo terapeutico, social. Permette proprio di socializzare e conoscere tante persone in un clima di divertimento, sorrisi e risate”.

Importante per il festival il patrocinio di Confartigianato Turismo e Spettacolo. “Un patrocinio – sottolinea orgoglioso il presidente Davide Morici – che non vuol essere solo un logo nelle locandine, ma un vero e proprio contributo all’iniziativa. L’arte diventa evento e quindi un’opportunità per portare risorse al territorio attraverso la musica, gli spettacoli di alto livello. Dove c’è Confartigianato Turismo e Spettacolo, ci sono gli Artigiani della Cultura”.

Il festival internazionale dello swing è stato organizzato con la collaborazione di Palermo IS e Cialoma Eventi. “Appuntamenti di questa levatura – dice Laura Arcilesi, responsabile di Palermo IS – sono per la nostra città un’opportunità di crescita dal punto di vista turistico e dell’accoglienza. Arrivano a Palermo appassionati da tutto il mondo e il circuito della ricettività è in fermento”.

I corsi saranno suddivisi per livelli in tre location differenti. Il corso base si svolgerà al Real Teatro Santa Cecilia, che ospiterà anche le due serate di gala di venerdì 1 e sabato 2 giugno. Il corso intermedio avrà come scenario il Ridotto dello Spasimo. Mentre le lezioni per il corso avanzato sono in programma a Palazzo Asmundo, di fronte alla Cattedrale. È il corso in cui c’è un maggiore numero di iscritti di ballerini stranieri. “Ci piace – dice Daniele Savarino – sponsorizzare e far vivere la nostra città. In un anno così importante per la città di Palermo, animare il centro storico con centinaia di ballerini, farli danzare ed emozionare di fronte alla Cattedrale, accompagnarli a ritmo di swing tra le vie della nostra città, è motivo di orgoglio non indifferente”. Un festival di formazione, di energia. Un festival social dance, tra workshop, lezioni e serate di gala. Un’opportunità anche per chi non ha mai ballato Lindy Hop o Balboa. Un’occasione per entrare in contatto con un mondo dal sapore rétro e ascoltare musica di qualità, congrandi professionisti.

Per info e prezzi, è possibile contattare Lorenzo Di Domenico, al numero 320.0270317. oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica swingandshotpalermo@gmail.com

Il programma

Si inizia giovedì 31 maggio con un opening in programma alle Terrazze Martini, al mercato Exclesior, in via Cavour.

Da venerdì 1 giugno si entra nel vivo del festival. Alle 11 apertura del check del festival al Real Teatro Santa Cecilia. Alle 14 accoglienza e presentazione di maestri e allievi. Le lezioni avranno inizio alle 16 e si concluderanno alle 19,30. Prima della serata di gala, è in programma una Marching Swing, una passeggiata a ritmo diswing, che prenderà il via dal Teatro Massimo per concludersi al Real Teatro Santa Cecilia, dove si svolgerà la prima serata di gala dell’evento internazionale. Alle 22,30 infatti è in programma la Social Dance Party di apertura festival/party start festival live “Lucrezia Small Band” / “Swing Out Competition”. Band romana, nata nel 2015 dalla collaborazione tra musicisti e ballerini di Lindy Hop.

Sabato 2 giugno, dalle ore 15 alle 19,30 sono in programma le lezioni. Alle 22.30, Social Dance Party and Live Music “Jumpin’up”, swing band siciliana di livello internazionale, che esplora e riscopre la musicalità e la carica del jive e lo swing degli anni d’oro. Compongono la band, la voce di Tony Marino, la chitarra jump-blues di Giuseppe Montalbano, lo shuffle-swing di Peppe Falzone alla batteria, il cadenzato “walking” del contrabbasso di Andrea Di Fiore ed il boogie woogie del pianista Giuseppe Vasapolli, supportati dal sax tenore di Carmelo Sacco, dal sax baritono di Michele Mazzola e dalla tromba di Nicola Genualdi, in una miscela particolare, derivante dalle storiche combo-band americane degli anni ‘40 e ‘50.

Domenica 3 giugno, lezioni dalle 12 alle 17,30 con una pausa di un’ora dalle 13,30 alle 14,30. Alle 18, Swing Flash Mob al teatro Santa Cecilia.Check out del festival, alle 21, Social Dance Party,aperitivo and live music alla birroteca Spillo (via Cortile di San Giovanni degli Eremiti 2).Ci saranno gli Swing Daddies, band che segue la tradizione dello swing e del jive italo-americano degli anni ’40 e ’50.