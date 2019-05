"Nun putissimu fari tridici?": lo spettacolo amarcord sul palco del cineteatro Lux

Giovedì 30 maggio, alle ore 21 al Cineteatro Lux, via F. P. Di Blasi, 25/27, la compagnia "Genteallegra" darà il via al primo appuntamento del Festival Città di Palermo "Sipario è Cultura" che è arrivato al suo secondo anno, dopo un primo anno di successo di pubblico e di critica, in gara 10 compagnie teatrali che amano il teatro e il palco.

Lo spettacolo in scena giorno 30, dal titolo "Nun putissimu fari tridici?" è una commedia brillante ambientata negli anni '60, una semplice famiglia vive una condizione economica di disagio. I protagonisti, dovranno affrontare un'improvvisa gravidanza di una delle figlie di Tanino, il capofamiglia. In un susseguirsi di vicende comiche assisteremo ad un finale coinvolgente e divertente che da sempre caratterizza la compagnia diretta da Armando Melodia, che da anni va in scena con storie comiche brillanti, che hanno divertito il numeroso pubblico. Testi e regia di Armando Melodia. Intero: € 7.00. Ridotto: € 5.00.