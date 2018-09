Cabaret e intrattenimento, il festival "Risate di gusto" sbarca a Castelbuono

Giunto alla seconda edizione, Risate di Gusto, si riconferma il festival di teatro comico, cabaret e intrattenimento più ricco del panorama madonita. Una serie di serate dedicate all’humor e alla comicità verranno condite dal gusto della gastronomia tipica che grazie alle postazioni di stand organizzate dagli esercenti, potranno far assaggiare al pubblico le loro specialità. All’interno dello Street food Corner sarà possibile degustare il cibo tipico della tradizione siciliana: u’ pani cca meusa, pani panelli e crocché, trippa, bollito, caponata e tanto altro ancora.

L’evento sarà l’occasione, grazie alla generosa disponibilità della famiglia, per rendere omaggio con il Premio Nazionale “Enzo Cannavale” ad un grande della comicità italiana, appunto Enzo Cannavale. L’attore recitò nel cinema a partire dagli anni Sessanta, attraversando sia il cinema d’autore (Per grazia ricevuta, Nuovo Cinema Paradiso, Alfredo Alfredo) che il cinema popolare (nella saga di Piedone con Bud Spencer). Nanni Loy, di cui era grande amico, lo volle nel 1962 in “Le quattro giornate di Napoli". Ha vinto un Nastro d’Argento come miglior attore non protagonista in “32 dicembre” di Luciano De Crescenzo. Ospite d’onore del Premio sarà Andrea Cannavale, figlio del grande attore e vivace animatore culturale a Napoli, con il quale si intraprenderà anche un percorso di collaborazione per la “Libreria del cinema e del teatro” dedicata a Enzo Cannavale nata a Napoli nel mese di marzo.

Tra gli spettacoli serali, ad aprire il sipario, il 28 settembre ci sarà Giovanni Cacioppo, siciliano doc, cabarettista, attore e conduttore televisivo di fama ormai nazionale. A seguire, il 29 settembre la vivace cittadina ospiterà, con un brioso spettacolo di risate, Sasà Salvaggio, comico, attore teatrale, conduttore televisivo, autore televisivo, speaker ed imitatore italiano. Infine l'evento Raduno dei Tamburi Siciliani del 30 settembre organizzato dal comitato S.Anna e vedrà protagonisti i gruppi tamburinari siciliani le Associazioni di Belmonte Mezzagno,di Ficarazzi,della Quisquina,della Maria Santissima del Balzo,di Terrasini,San Bernardo di Corleone che sfileranno lungo le vie del paese con soste e spettacoli nelle varie piazze, per concludere in piazza Minà Palumbo con la consegna dei premi offerti dalla ditta Fratantoni Ceramiche di Santo Stefano di Camastra e dall'Amministrazione Comunale di Castelbuono. A chiusura la brillante rassegna comica concluderà con uno spettacolo musicale, a cura di autori e cantanti castelbuonesi.