Pint of science, quando la ricerca scientifica incontra la gente: il festival a Palermo

Pint of Science nasce a Londra nel 2013, e da allora il festival si è diffuso nel mondo. A Palermo sarà di casa dal 14 al 16 maggio in differenti luoghi della città.

Oggi sono 21 le nazioni che partecipano, di cui 11 in Europa. In Italia Pint of Science 2018 vedrà in scena 20 città. In un clima informale e conviviale si potrà soddisfare ogni curiosità e fare tutte le domande, sulla più recente ricerca, proprio a coloro che la svolgono. L'iniziativa mostra che anche la più avanzata e complessa ricerca scientifica, si può rendere disponibile ad un pubblico vasto ed eterogeneo in modo appassionante e divertente. L'evento è il risultato della collaborazione volontaria e gratuita di tanta gente, in nome della conoscenza.

A Palermo si svolge per il terzo anno consecutivo, interverranno 25 ricercatori - 11 uomini e 14 donne - questi i temi trattati: From Atoms to Galaxies (chimica, fisica, astronomia…); Beautiful Mind (neuroscienze, psicologia, psichiatria…); Planet Earth (scienze della terra, evoluzione, ecologia, zoologia, botanica…); Tech me out (tecnologia, robotica, informatica…). Oltre alla generosa partecipazione di volontari e relatori il festival ha avuto il contributo di sponsor a livello nazionale e locale senza i quali sarebbe stato impossibile realizzare l'evento. INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) sponsor di tutto il festival, INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) sponsor del tema From Atoms to Galaxies, AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) sponsor del tema Beautiful Mind.

A Palermo hanno contribuito alla realizzazione dell'evento, come sponsor tecnici: il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) per il tema Planet Earth, la Scuola Politecnica-Università degli Studi di Palermo, per il tema Tech me out; l'Osservatorio Astronomico di Palermo - Giuseppe Salvatore Vaiana e la società di divulgazione scientifica Science and Joy per il tema From Atoms to Galaxies.

I luoghi di Pint of Science – 14-15-16 maggio 2018 – Palermo

Circolo ARCI Porco Rosso, Piazza Casa Professa 1 - Atoms to Galaxies - ore 20:30

Coworking Moltitvolti, Via Giuseppe Mario Puglia 21 - Beautiful Mind - ore 20:30

Ballarak pub-birrificio, Via Saladino 7 - Planet Earth - ore 21:00

Forme d'arte, Via Giuseppe Patania 34 - Tech me out - ore 20:30

