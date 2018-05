Festival nazionale corale di musica sacra mariana, i concerti a Bagheria

Si svolgerà domenica, 13 maggio, a partire dalle ore 16.30, il VI festival nazionale corale di musica sacra mariana, presso la chiesa Maria Santissima immacolata di Bagheria.

L’appuntamento bagherese, oramai fisso, è il quinto impegno in calendario per l’associazione Bequadro che, con il patrocinio del Comune di Bagheria, ha organizzato la seconda stagione concertistica “Città di Bagheria”. Nato nel 2012 da un’idea del direttore artistico, compositore e direttore di corali, Salvatore di Blasi, il Festival nazionale corale di Musica Sacra Mariana, organizzato dall'associazione culturale Bequadro di Bagheria, ha insito in sé l’intento di riunire le realtà corali che studiano e propongono un repertorio sacro, “con lo spirito del confronto e dell’incontro nella comune prospettiva di crescita e arricchimento dell’arte della musica, che nell’espressione classico-sacra, trova la sua più alta rivelazione”, come dice lo stesso Di Blasi.

Il repertorio che verrà presentato verterà tutto sulla musica sacra che contempla il mistero di Maria SS., nelle sue sfumature gioiose e austere. A partecipare alla manifestazione il sindaco di Bagheria Patrizio Cinque, l’assessore alla Cultura Romina Aiello, e monsignor Salvatore Di Cristina, bagherese, vescovo ausiliare di Monreale. Tutti i cantori riceveranno un messaggio augurale da parte di monsignor Valentino Miserachs direttore di coro e compositore spagnolo, direttore della Cappella Musicale Liberiana, Canonico della Patriarcale Basilica di Santa Maria Maggiore, Prelato d'onore di Sua Santità e Protonotario Apostolico.

A partecipare a questa edizione saranno i cori: Laudate Dominum (pueri e polifonico) di Bagheria (PA) Coro organizzatore Direttore e direttore artistico del festival: Salvatore Di Blasi; la Corale polifonica De Cantu di Ribera (AG) Direttore: Pietro Aricò; la Corale internazionale della pace di Palermo Direttore: Manrico Signorini, il Coro Cum Iubilo di Monreale (PA) Direttore: Giovanni Scalici; l’Associazione musicale Cristo Re di Belpasso (CT) Direttore: Giuseppe Emanuele Puleo; il Coro polifonico perfecta laetita di Gela (CL) Direttore: Melissa Minardi; il Coro Mater Dei di Ispica (RG) Direttore: Carmela Avola, il Coro polifonico Giuseppe De Cicco di Carlentini (CT) Direttore: Maria Carmela de Cicco; il Coro città di Sciacca di Sciacca (AG) Direttore: Ignazio Catanzaro;