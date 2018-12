Bangover Crew e una nuova edizione di SYS, a Palermo il festival di musica elettronica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Bangover Crew, organizzazione palermitana di eventi musicali e culturali, è lieta di annunciare la quarta edizione di SYS, la quattro giorni di musica e incontri che anche quest’anno scuoterà il capoluogo siciliano per le feste.

SYS è la rassegna di musica elettronica più florida della città di Palermo, che ormai ha conquistato il cuore non solo degli aficionados locali ma anche degli stessi artisti internazionali che dal 2015 si susseguono sui suoi palchi. In pochi anni Bangover Crew è riuscita a creare un contatto costante tra il territorio siciliano e gli artisti emergenti (e non) più interessanti dello scenario internazionale, portando a Palermo nomi del calibro di Florian Kupfer, Ninos Du Brasil, Jan Schulte aka Bufiman, Slow Magic, Populous e molti altri.

SYS è una parola di derivazione fenicia che significa “fiore” e “splendente”. È il primo nome della città di Palermo e racchiude in sé l’intento della rassegna: far risplendere Palermo come un fiore, dandole nuovo vigore e vivacità, grazie a contaminazioni culturali in grado di arricchire la proposta musicale della città. SYS vuole interpretare Palermo come una florida fucina, ricca di talenti e di un pubblico assetato di novità e qualità. La sfida è saper rispondere a questo fermento in costante crescita, confermato quest’anno anche dal grande successo di Manifesta 12.

Bangover Crew propone per l’edizione 2018 nomi nuovi e vecchie conoscenze, per un’edizione che saprà far divertire e innamorare come ogni anno. Grazie al successo delle scorse edizioni la Crew vanta oggi collaborazioni con nomi iconici della scena musicale italiana come Club to Club e Radio Raheem, realtà italiane ampiamente consolidate e riconosciute che condividono la stessa visione e valori del collettivo palermitano.

Il programma

Giovedì 27 dicembre - Galleria L’Altro

Cinema Paradiso audio video show “Mediterraneo”

Burrnd djset

Yougrent djset

Live on Radio Raheem

Venerdì 28 dicembre - I Candelai

Nkisi djset

Clap Clap live

Montoya live

Venerdì 4 gennaio - La Galleria 149

M.E.S.H. djset

Lamusa II live

Shapednoise djset

Sabato 5 gennaio ore 6:00 - Galleria L’Altro

Gaetano Dragotta in Electronic Music Listening

Live on Radio Raheem

Sabato 5 gennaio ore - Borderline

Katatonic Silentio djset

Il Ragazzo della Noce live

Ticket Day 1: 15,00 €. Ticket Day 2: 15,00 €. Abbonamento in prevendita: 25,00 €.