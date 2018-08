MusaicOn, sul palco di Castelbuono i concerti di Aurora D'Amico, Duo Bucolico e Colapesce

Mercoledì 22 agosto al via MusaicOn, la seconda edizione del festival musicale organizzato dall'associazione ApertaMente a Castelbuono. Il palco sarà allestito in piazza San Francesco.

Per la seconda edizione del festival "MusaicOn" L'associazione ApertaMente è riuscita a piazzare una line up di altissimo livello. Il prossimo 22 agosto a Castelbuono, sul palco allestito in Piazza San Francesco saliranno infatti la cantautrice palermitana Aurora D'Amico, reduce dal successo ottenuto lo scorso anno con il suo primo LP “So Many Things”; il Duo Bucolico composto dai cantautori romagnoli Antonio Ramberti e Daniele Maggioli che presenteranno il loro cantautorato illogico d'avanguardia. Chiuderà la rassegna Colapesce, al secolo Lorenzo Urciullo. Il noto cantautore siciliano presenterà al pubblico di "Musaic On" vecchi successi ed alcuni brani tratti dal suo ultimo album "Infedele", premiato al Lunezia festival con il premio Stil Novo per il valore musical letterario.

"Musaic On - affermano i ragazzi dell'associazione ApertaMente - è un festival di musica indie, pop, rock nel quale convergono diversi generi e sfumature musicali. Band italiane selezionate come delle tessere di un mosaico, che sarà arricchito oltre che alla buona musica da momenti di svago, luci, colori e divertimento. Siamo pronti a dare inizio alla seconda edizione del nostro festival e speriamo di poter stupire ancora una volta il nostro pubblico, come accaduto l'anno scorso".

Il biglietto unico, dal costo di 13 euro, può essere acquistato nei punti vendita di Castelbuono (PUTIA Sicilian Creativitye e La Forgia del Gusto Cicero) e di Palermo (Modcafé, Via Bara dell'olivella, 61 e Modwear, Via Roma, 377) o anche on line attraverso la piattaforma eventbrite.it con un piccolo sovrapprezzo.