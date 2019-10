Festival delle Letterature Migranti, più di 100 tra scrittori e artisti per la nuova edizione

Parte mercoledì 9 ottobre la quinta edizione del Festival delle Letterature Migranti che fino a domenica 13 vedrà confrontarsi oltre cento personalità tra scrittori, artisti, registi, musicisti attorno ai temi scelti per questa edizione: Ultimanza e 1492/1942.

Il programma

Mercoledì 9 ottobre

Il primo autore protagonista di FLM è Daniele Aristarco, giovane insegnante che proprio ai ragazzi dedica la sua scrittura. Divulgazione e narrativa per raccontare voci del passato che possano essere da modello per gli adulti del futuro. Con Einaudi ha pubblicato diverse opere tra cui le recenti Lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi (2019) e Io vengo da. Corale di voci straniere (2019). In collaborazione con la libreria Dudi, Aristarco entrerà nelle scuole per confrontarsi con gli allievi dell’Istituto “Perez Calcutta” e dell’istituto comprensivo “Amari-Roncalli- Ferrara”, facendo tappa nel pomeriggio alle 16, anche al Laboratorio Zen Insieme che attorno alla lettura e alla letteratura ha creato percorsi con ragazzi e adulti.

Il brindisi (offerto da Tasca d’Almerita e Caseificio Bompietro) e il talk inaugurale del Festival saranno invece a Villa Trabia dove presto nascerà la Casa delle Letterature di Palermo. Insieme al sindaco Leoluca Orlando, all’assessore Adham Darawsha e alla direzione del Festival ci sarà Stefania Auci, l’autrice italiana più letta del momento con il libro d’esordio “I Leoni di Sicilia”.

A seguire, alle 18,45, è in programma il primo confronto pubblico sulla Casa delle Letterature, un progetto a cui Comune e Associazione Festival delle Letterature Migranti lavorano da oltre un anno e durante il quale l’assessore alle Culture Darawsha e il direttore artistico del Festival Davide Camarrone dialogheranno con Pascal Jourdana, direttore artistico della residenza letteraria La Marelle di Marsiglia e Marina Pugliano, segretaria di StradeLab – Traduttori editoriali e promotrice di un progetto per la creazione in Italia di un fondo a sostegno della traduzione letteraria.

Chiudera la giornata inaugurale del festival, alle 21, nella Sala Strehler del Biondo, lo spettacolo Scene da Antigone, un progetto di Giuseppe Cutino liberamente ispirato all’eroina di Sofocle e realizzato dagli allievi della Giulia Bellanca, Costantino Buttitta, Martina Caracappa, Chiara Chiurazzi, Martina Consolo, Danilo De Luca, Adriano Di Carlo, Valentina Gheza, Cristian Greco, Federica Greco, Paola Gullo, Giuseppe Lino, Beatrice Raccanello, Francesco Raffaele, Valter Sarzi Sartori, Calogero Scalici, Maria Sgro, Nancy Trabona (posto unico 10 euro)

Un progetto maturato nel corso del secondo anno della Scuola dei mestieri dello spettacolo del Teatro Biondo che mette gli attori alla prova anche come autori e registi di se stessi.

Giovedì 10 ottobre

Saranno soprattutto le narrazioni cinematografiche e musicali ad essere protagoniste, domani 10 ottobre, della seconda giornata del Festival delle Letterature Migranti con eventi ai Cantieri Culturali della Zisa e al Conservatorio Scarlatti di Palermo. In programma anche una tappa fuori provincia, al teatro Zeta di Termini Imerese per lo spettacolo teatrale Inveni portum. Sono però i Cantieri Culturali la location principale della giornata. Qui il programma inizierà alle 9,30 con una Masterclass aperta al pubblico dei registi Massimiliano De Serio e Costanza Quatriglio sul tema “Lo sguardo misericordioso”, ovvero in che modo il cinema può pensare, restituire al pubblico i gesti e gli sguardi della misericordia. Un appuntamento realizzato in collaborazione con la sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia di cui Quatriglio è direttrice artistica e che parte dalle opere dei registi “87 ore" di Costanza Quatriglio e “Sette opere di misericordia” di Gianluca e Massimiliano De Serio.

Alle 18,30 invece sempre al Csc, sarà proiettato Eldorado, miglior film al Festival dei Diritti umani di Lugano 2018 e vincitore di numerosi altri riconoscimenti, del regista svizzero Markus Imhoof che a Palermo riceverà anche il premio ecumenico internazionale "Diritti Umani" dall'organizzazione cattolica Signis Cinema e dalla protestante World Association for Christian Communication (WACC). A conferire il prestigioso riconoscimento sarà il pastore della Chiesa Valdese, Peter Ciaccio, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando. Alle 20,30 sul grande schermo del Cinema De Seta, scorreranno invece le immagini de La Spartenza di Salvo Cuccia, alla presenza del regista, di Alessandro Rais, Santo Lombino e dell’assessore alle Culture Adham Darawsha. Il documentario si ispira alla autobiografia di Tommaso Bordonaro “La Spartenza”, che vinse il premio Pieve 1990 per il miglior diario inedito.

Alle 18 al Conservatorio Scarlatti è in programma un “assaggio” dell’evento che si terrà all’Agorà del Museo Salinas, sabato 12 ottobre. Un’anteprima con ascolti musicali de Il Sogno di Mannarino di Giulia Tagliavia e di “1492” di Marco Betta, le opere che saranno eseguite in prima assoluta proprio al Festival delle Letterature Migranti. Partecipano all’incontro: il direttore del Conservatorio Gregorio Bertolino, il direttore artistico di Flm Davide Camarrone, il curatore della sezione musicale del Festival Dario Oliveri, e i compositori e musicisti Giulia Tagliavia e Marco Betta.

Alle 19, è previsto anche un appuntamento fuori porta. Al Teatro Zeta di Termini Imerese andrà in scena Inveni portum con la drammaturgia e la regia di Piero Macaluso. Cuore dello spettacolo: il tema del viaggio come metafora dell’esistenza, attraverso testi di Shakespeare, Walcott, Virgilio, Pascoli, De Luca, Jelinek. Repliche 11, 12 e 13 ottobre ( 15 spettatori a spettacolo, prenotazione obbligatoria al 338.8842554).