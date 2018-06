Festival internazionale dei giovani talenti, l'appuntamento per bambini a Trabia

Un evento che propone per i ragazzi da 6 a 16 anni una opportunità nell'allegra atmosfera delle vacanze estive di dimostrare le proprie capacità artistiche, trovare nuove amicizie. Inoltre i partecipanti avranno l'occasione di aderire a due laboratori creativi con professionisti altamente qualificati del mondo della cultura per migliorare le proprie capacità. Per tutti gli spettatori l'ingresso è gratuito. Il prezzo di partecipazione al concorso per un singolo bambino è di euro 30 che comprende tutte le attività previste e presentazione in uno o più categorie.