Illustramente, il festival dell'illustrazione e della letteratura sbarca a Cefalù

Illustramente, festival dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia per il secondo anno all’Earthday Cefalù con “Fata Flora e tu, un mondo da proteggere” dal 22 al 28 aprile 2019 presso la Corte delle Stelle, in corso Ruggero.

Un programma ricchissimo, comprendente la mostra di illustrazioni per l’infanzia“Il faro, una storia illuminata” e la mostra degli erbari /libri d’artista creati dagli allievi della scuola Nicola Botta, laboratori creativi per bambini, bookcorner con letture a voce alta e bookshooop con gli albi illustrati più belli sul tema della sostenibilità ambientale. Incontri con scrittori, illustratori, artisti completano gli appuntamenti di tutta la settimana.

Rosanna Maranto, direttore artistico di Illustramente, partendo dal mondo delle favole e, nello specifico, da “La Bella addormentata nel bosco”, ha ideato per la settima edizione dell’Earthday Cefalù, il progetto “Fata Flora e tu, un mondo da proteggere“; così come nella favola, la fata madrina dovrà creare uno scudo contro la malvagità che sta conducendo la Terra ad addormentarsi per sempre.

Il progetto, a cui ha partecipato l’Istituto Comprensivo di Cefalù e la sede di Gratteri, ha condotto le classi partecipanti alla costruzione di un erbario realizzato come un libro d’artista e, tra fantasia e realtà, immagini e parole, ogni libro diventa testimonianza di un mondo da proteggere e salvaguardare come un’opera d’arte. I libri d’artista saranno analizzati da una giuria di esperti che ne valuteranno i tre punti fondamentali: messaggio educativo, valore artistico e aspetto fantastico.

I primi cinque classificati saranno pubblicati in un apposito catalogo/libro. Durante il festival sarà possibile votare le opere in esposizione. Si inaugura lunedì 22 aprile alle ore 18.00 e tutti i giorni le attività saranno condotte dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.00