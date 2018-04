Festival della cultura creativa, i laboratori per bambini a palazzo Branciforte

Dal 16 al 22 aprile è in programma la quinta edizione del Festival della Cultura Creativa dedicato ai bambini e ai ragazzi, promosso da ABI con la partecipazione delle Bancheitaliane.

UniCredit, da sempre attenta allo sviluppo culturale e sociale del territorio, organizza anche quest’anno laboratori artistici a Palermo. "Che capolavoro!". Il patrimonio culturale europeo come radice di memoria, identità, dialogo, coesione, creatività, futuro è il tema dell'edizione 2018 e il filo conduttore che legherà tutte le iniziative organizzate dalle banche che operano in Italia.

Dal 16 al 20 aprile a Palermo, presso Palazzo Branciforte, grazie alla rinnovata collaborazione tra UniCredit e Fondazione Sicilia, Civita Sicilia proporrà una serie di attività che si ricollegano alla storia del Palazzo e ad alcune delle importanti collezioni in esso custodite, espressione del patrimonio culturale del nostro Paese. Tre i laboratori organizzati: per la scuola primaria, “Come i viaggiatori del Gran Tour”; per la scuola secondaria di primo grado, “A palazzo abita un leone”; per la scuola secondaria di secondo grado, “Storie sui vasi”. Le attività si svolgeranno in due sessioni: il primo turno inizierà alle 9.30, il secondo alle 11.30.