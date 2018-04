"ConFormazioni 2018", al via il festival di danza e linguaggi contemporanei

Danza e linguaggi contemporanei nel segno della divulgazione culturale e della formazione professionale, questo è il Festival ConFormazioni, che si svolgerà a Palermo nell’ultima settimana del mese, dal 26 al 29 aprile.

Giunto alla sua seconda edizione “ConFormazioni” è realizzato su iniziativa di Muxarte, con la direzione artistica di Giuseppe Muscarello, ed il sostegno dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo e di Palermo Capitale della Cultura 2018, e della Fondazione Sant’Elia. ConFormazioni ospiterà compagnie e giovani artisti tra i più significativi del panorama della danza nazionale ed internazionale: uno sguardo sul mondo della creazione contemporanea e dodici spettacoli che daranno vita ad una poetica multiforme.

L’attenzione del Festival è rivolta anche alla formazione, per questo il programma prevede una sezione dedicata a workshop di danza contemporanea e teatrodanza, proposti dagli stessi coreografi e da docenti esterni che saranno ospitati durante il festival. Quest’anno il tema sarà “La memoria” nell’accezione più ampia del termine. In programma anche un evento urbano che coinvolgerà spettatori occasionali sulla scalinata del Teatro Massimo, con un’istallazione corporea dal titolo “Sorgente” di Franca Ferrari, presentata nell’ottobre 2013 al museo MAMbo di Bologna in occasione della IX edizione della Giornata del contemporaneo, e nel novembre 2016 alla Triennale di Milano nell’ambito del festival “Più che danza”. Ci saranno inoltre due incontri: il primo, “Memoria e trasmissione”, si svolgerà al Teatro Biondo di Palermo con Alessandro Pontremoli e Roberto Giambrone per condividere visioni e percorsi. Il secondo incontro/laboratorio, all'Ex Noviziato Dei Crociferi, sarà tenuto da Roberto Zappalà, con un focus sul lavoro del coreografo siciliano anche con una dimostrazione pratica aperta a tutti.

Importanti direttori artistici di altri festival saranno presenti: tra questi Roberta Nicolai (Teatri Di Vetro), e Angela Fumarola (Armunia Festival), figure di spicco per creare nuove sinergie e nello stesso tempo avere la possibilità di confrontarsi con autorevoli operatori, offrendo alle compagnie ospitate la possibilità di circuitazione. ConFormazioni quindi sarà anche una vetrina per le giovani compagnie. Particolare attenzione è stata dedicata in questa seconda edizione ai luoghi del Festival, con la scelta di spazi urbani rappresentativi della città come Palazzo Riso, sede del Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia il Piccolo Teatro Patafisico e interamente restaurata, l’Ex Noviziato dei Crociferi. Biglietti: Museo Palazzo Riso: 6 euro (comprende tre spettacoli + visita del museo); Piccolo Teatro Patafisico: 6 euro (comprende tre spettacoli); costi workshop singolo workshop 35 euro.