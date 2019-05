Cesure, al Teatro Mediterraneo Occupato il festival biennale di residenze teatrali

Prende il via il 10 maggio alle 21:00 la seconda edizione di Cesure 2019, festival biennale di residenze teatrali ideato, organizzato e autoprodotto dal collettivo del Teatro Mediterraneo Occupato insieme all’ A.C. Civilleri/Lo Sicco in collaborazione con Spazio Franco, fino al 12 maggio. Un programma intenso di tre giorni che si avvale della partecipazione del Teatro delle Bambole che porta in scena in anteprima nazionale Ifigenia – Sua Figlia, continua con Ortika – Gruppo teatrale nomade che presenta Chi ama brucia e si conclude con la compagnia Sud Costa Occidentale di Emma Dante che ripropone Ballarini, terzo capitolo della Trilogia degli Occhiali.

‘Nel Tragico e nell'Umano manifesto, le cui strutture funzionali di rappresentazione, sensazione e ragionamento coincidono, così come rilevato da Hölderlin, si verifica, a un certo punto una cesura, un evento che accade e rovescia "l'abituale visione dell'esistente" che induce alla "pura coscienza di se", la vuota coscienza che attenziona la coscienza stessa, il vuoto. Il vuoto corrisponde a quella sensazione di essere che ogni umano sperimenta, che non può essere linguificabile e alla quale la stessa psiche soggiace. Questa sensazione di presenza è posta come "qui e ora" in maniera esperienziale; a partire da essa sorge l'attenzione e via via la percezione delle cose. Vuoto è inoltre il significante di uno stato urbano definito, il significato vuoto, il posto vuoto del significato. Così la Fiera del Mediterraneo di Palermo, territorio stabile denotato e denotativo, i cui spazi sono stati chiusi al pubblico per diversi anni e nascosti alla città all'interno di confini fisici evidenti, è stata vissuta come un "centro vuoto"; la stessa, liberata e restituita, viene oggi "percepita" come "cesura" urbana.’

Tutti gli spettacoli andranno in scena al TMO in via Martin Luther King, 6, 90142 Palermo, Padiglione 1, Fiera del Mediterraneo:

10 maggio ore 21:00 Ifigenia – Sua Figlia di e con Andrea Cramarossa // Teatro delle Bambole.

11 maggio ore 21:00 Chi ama brucia ideazione, regia e interpretazione Alice Conti, testo Chiara Zingariello // Ortika – Gruppo teatrale nomade.

12 maggio ore 21:00 Ballarini di Emma Dante con Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco // Sud Costa Occidentale.

Il costo per ogni singolo spettacolo è di 7 euro, mentre per chi volesse seguire l’intero festival sono previsti dei mini abbonamenti di 15 euro complessivi per i tre spettacoli.