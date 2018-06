Centocinquanta tipi birre e 10 stand gastronomici: successo per il "Beer Bubbles”

Grande successo di pubblico al “Beer Bubbles”, il Festival artigianale della birra, che ieri ha aperto i battenti lungo l’Antico Cassaro. Una fiumana di visitatori ha inondato via Maqueda, dai Quattro Canti fino via Torino per degustare oltre 150 tipi birre e poter anche assaporare lo street food nei 10 stand gastronomici posizionati lungo il percorso.

La manifestazione, giunta alla terza edizione, che si ripeterà oggi per concludersi domani e che vede protagonista la birra con un appuntamento ormai fisso per gli esperti e gli appassionati del settore. Tantissimi i palermitani e i turisti che hanno potuto dissetarsi, visitando i 20 birrifici artigianali, presenti alcune tra le aziende emergenti del settore, 10 realtà “made in Sicily” e le maggiori “Brewing Company” nazionali e internazionali. Fiore all’occhiello Ballarak, la cui produzione è nata nel 2016 proprio a Ballarò, fino ai big americani di Rogue, che esportano 17 tipi di birre in tutto il mondo, e gli scozzesi di Brew Dog, colosso creato nel 2007 con un’azienda che conta mille dipendenti.

E nel contesto della Palermo antica, proprio nell’anno in cui riveste il ruolo di “Capitale Italiana della cultura”, un visitatore d’eccezione e inaspettato è stato il sindaco Leoluca Orlando che ha voluto, metaforicamente parlando, “tagliare il nastro”, accompagnato dall’organizzatore del “Beer Bubbles”, Maurilio Cassata e dalla responsabile logistica, Alessia Billitteri. E il sindaco, soffermandosi in alcuni stand, ha assaporato una birra “bionda”, apprezzandone il gusto.

“Mi complimento con voi – ha aggiunto il primo cittadino, parlando con i titolari dei birrifici – per essere riusciti a realizzare una manifestazione dove la birra diventa elemento di interculturalità. Uno scambio che vede protagonista la gente, in un’arteria, quella dell’Antico Cassaro, dove affondano le radici e la storia della nostra città. Un’ottima iniziativa che sicuramente dà valore anche al progetto che da anni promuoviamo: quello delle isole pedonali, quali strumenti per rendere più vivibile Palermo”.

“Siamo davvero soddisfatti – ha detto Maurilio Cassata, organizzatore e ideatore dell’iniziativa – per l’ottimo risultato raggiunto nel primo giorno del Festival. Un buon inizio che ci paga del duro lavoro svolto, sia a livello logistico che di disponibilità delle istituzioni. E voglio ringraziare il Sindaco e quanti hanno contribuito a sostenerci per portare avanti il progetto che, oltre ad essere quello della valorizzazione della birra, mette al centro un ‘idem sentire’ in tema di sviluppo del tessuto economico della nostra città, ma anche della nostra Sicilia”.