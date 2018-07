Sikaru, l'arte della birra in Sicilia: il festival alcolico approda in piazza a Termini Imerese

Il 3 e 4 agosto torna la terza edizione del Sikaru - L’Arte della birra in Sicilia a Termini Imerese in Piazza Duonmo dalle 18.30 in poi. L’Associazione Culturale Iauru e Duci ripropone due giornate ricche di degustazioni, musica ed intrattenimento, il tutto arricchito dalle migliori birre artigianali siciliane, ottima ristorazione e laboratori di settore ideati e curati da Maurizio Artusi, rinomato blogger di CucinArtusi.it. Ecco di seguito i birrifici partecipanti: Fratelli Birrafondai- Irias- Kottabos- Epica- 24 Baroni- Birra dei Vespri- ‘Nabirrah- Kimya e Birrificio Canale.

Il programma

Venerdì 3 agosto

18:30: Apertura stand Birrifici e Gastronomia

Dalle 19:00 alle 20:00: “Abbinamenti D’Autore” - laboratori - degustazioni di gastronomia e birre artigianali a cura di Maurizio Artusi. Prenotazioni tramite info@iaurueduci, costo 5 euro

Dalle ore 20:30 alle 21:30: Incontro “Conosciamo meglio le birre artigianali: Il territorio nella bottiglia” e presentazione della “Guida alle birre artigianali di Sicilia” a cura dell’enogastronomo ed autore Maurizio Artusi e Lidia Caracausi

21:30: Concerto live Treephase Band (musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni)

Sabato 4 agosto

18:30: Apertura stand Birrifici e Gastronomia e Animazione per bambini a cura del Jobel

Dalle 19:00 alle 20:00: “Abbinamenti D’Autore” – laboratori- degustazione di gastronomia e birre artigianali a cura di Maurizio Artusi. Costo 5 euro

Ore 20:00: Curri ca' birra: Gara podistica goliardica a base di…birra

Dalle ore 20:30 alle 21:30: Incontro “Conosciamo meglio le birre artigianali: Il territorio nella bottiglia” e presentazione della “Guida alle birre artigianali di Sicilia” a cura dell’enogastronomo ed autore Maurizio Artusi e Lidia Caracausi

21:30: Concerto live Disaccordi (brani siciliani, musica italiana e non solo)