Carini, al via il festival dell'aquilone in onore della madonna del Romitello Piccolo

I edizione Festival internazionale degli Aquiloni. In occasione della festa della Madonna del romitello. Emozioni a naso in su nella splendida cornice di villa belvedere residenza estiva della Baronessa di Carini, oggi monastero dei frati minori conventuali, in via Francesco Cangialosi 203,sole, vento, ed esibizioni di aquiloni. Una manifestazione dedicata a questo antico oggetto sportivo e ricreativo presente in diverse forme: aquiloni costruiti con foglie e con carta di riso, con disegni che evocano flora e fauna, con colori variopinti.

Una festa da vivere con il naso all'insù. Ricco il programma con spettacoli suggestivi come gli aquiloni pirotecnici che, fluttuando nel cielo notturno, daranno vita a un gioco di luci simile a quello creato dai fuochi d’artificio. E ancora, gara di aquiloni acrobatici che faranno una coreografia sulle note di brani musicali scelti dai partecipanti all’evento. In occasione potrete visitare la mostra d’artigianato partecipare ai laboratori creativi per bambini e degustare prodotti tipici locali .