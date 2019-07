Festino di Santa Rosalia vista mare, "apericena" e fuochi d'artificio all'Arenella

La festa della “Santuzza” di Santa Rosalia, vista comodamente dal mare, con lo show dei fuochi d’artificio da una posizione privilegiata. Tutto questo sarà possibile il 14 luglio dalle 20 al Priviledge, il locale sul porticciolo dell’Arenella di Palermo, nell’area dello scalo.

Si potrà fare l’apericena a base di pesce e del cibo tipico che si mangia in queste giornate. Si comincia con panelle, sfincione e lumache. Si continua poi con: insalata polpo e patate, crostone di pane con caponata di pesce, sarde a beccafico, cozze, spatola in agrodolce, sedanini con pesce spada pomodorini e mentuccia e pesto di mandorle e agrumi e un calice di vino. Anguria per il dopo cena. Il tutto a 25 euro.

Dopo lo spettacolo dei fuochi d’artificio, seguirà dj set fino a tarda notte. Ingresso con posto garantito durante la cena. Dopo mezzanotte ingresso in piedi con consumazione obbligatoria. Evento promosso da Dorian.