Santa Rosalia manga e anche un po' pop, l'opera di Max Ferrigno in mostra al Malox

Una Santa Rosalia, ma in versione manga, con la firma di un noto artista contemporaneo. La si potrà vedere venerdì 13 luglio, alle 20, al Malox in piazzetta della Canna. Il muro esterno del locale sarà coperto con un’opera del piemontese Max Ferrigno, pioniere della corrente artistica contemporanea New Pop.

L’immagine coprirà quattro metri e mezzo di altezza. La Santuzza sarà rappresentata giovane e intraprendente, capace di incarnare quell'ideale di ragazza coraggiosa, reinventata però in una donna che vive l'epoca odierna, calcando a passo svelto e convinto i vicoli del centro storico, i teatri indipendenti, festival musicali e incontri letterari.

La Rosalia di Ferrigno si ispira infatti proprio alle ragazze alternative e impegnate sulla scena cittadina. Parti di quella cultura underground che sta contribuendo con interventi artistici e sociali alla rinascita di Palermo. Contemporaneamente sarà aperta un’area merchandising dove potere comprare le stampe dell’opera, firmate dallo stesso Ferrigno. Ingresso libero, con aperitivo a pagamento.