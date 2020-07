Messe, concerti e la benedizione papale: il programma religioso del Festino

A causa della pandemia, per la prima volta nel secolo, il Festino di Santa Rosalia non sarà celebrato come al suo solito. Il Comune di Palermo, sebbene in forma ridotta, ha previsto alcune manifestazioni religiose.

Il programma

VENERDÌ 10 LUGLIO

Ore 17.00: Concerto delle campane della Cattedrale

Ore 18.00: Santa Messa presieduta da Monsignor Filippo Sarullo e a seguire solenne rito di uscita dell’Urna argentea della Santa dalla Cappella. Anima la celebrazione il Coro San Sebastiano della Polizia Municipale. Offerta della cera da parte del Sindaco, del Centro Diocesano delle Confraternite alla Santuzza e deposizione della cera ai piedi di Santa Rosalia. Accensione del cero a memoria delle vittime del Coronavirus.

La Cattedrale rimane aperta per la venerazione personale delle reliquie di Santa Rosalia sino alle ore 23.00

SABATO 11 LUGLIO

Ore 7.30 - 9.00: Sante Messe.

Ore 17.00: Concerto delle campane della Cattedrale.

Ore 17.30: San Rosario e Litanie di Santa Rosalia.

Ore 18.00: Santa Messa presieduta da Don Salvatore Scardina con la partecipazione della Parrocchia San Gaetano in Misilmeri.

La Cattedrale rimane aperta per la venerazione personale delle reliquie di Santa Rosalia sino alle ore 23.00.

DOMENICA 12 LUGLIO

Ore 08.45 - 09.45 - 11.00: Sante Messe.

Ore 17.00: Concerto delle campane della Cattedrale.

Ore 17.30: San Rosario e Litanie di Santa Rosalia.

Ore 18.00: Santa Messa presieduta da Don Enrico Campino con la partecipazione delle Parrocchie Madonna della Consolazione e Maria Santissima del Carmelo in Termini Imerese.

Ore 21.00: Concerto A.C.A.M. Giuseppe Verdi di Ciminna.

La Cattedrale rimane aperta per la venerazione personale delle reliquie di Santa Rosalia sino alle ore 23.00.

LUNEDÌ 13 LUGLIO

Ore 7.30 - 9.00: Sante Messe.

Ore 12.00: Atto di affidamento della Città alla Santuzza a Palazzo delle Aquile da parte dell’Arcivescovo e tradizionale omaggio floreale dei Vigili del Fuoco alla statua di Santa Rosalia.

Ore 17.00: Momento di preghiera presso la prima edicola votiva dedicata a Santa Rosalia a Piazza Monte di Pietà.

Ore 17.00: Concerto delle campane della Cattedrale.

Ore 18.00: Santa Messa presieduta da Don Massimiliano Turturici con la partecipazione della parrocchia San Giuseppe Cafasso.

Ore 21.00: Adorazione Eucaristica sul sagrato della Cattedrale con la partecipazione dei Gruppi, Movimenti, Associazioni Laicali della Città.

La Cattedrale rimane aperta per la venerazione personale delle reliquie di Santa Rosalia sino alle ore 23.00.

MARTEDÌ 14 LUGLIO

Ore 7.30 - 9.00 - 17.00: Sante Messe.

Ore 19.00: Intrattenimento musicale sul sagrato della Cattedrale a cura del Corpo Bandistico Palermitano del Maestro Massimo Vella.

Ore 19.30 - sagrato: Solenni Vespri Pontificali presieduti da Monsignor Corrado Lorefice, Arcivescovo Metropolita di Palermo, con la partecipazione del Sindaco Leoluca Orlando, delle Autorità civili e militari, del Capitolo Metropolitano, del Capitolo Palatino, del Clero e del Seminario Arcivescovile. Saranno presenti i rappresentanti delle Chiese cristiane e delle diverse religioni. Anima la Celebrazione il Coro della Cattedrale, diretto dal Maestro Mauro Visconti. Al termine, Messaggio dell’Arcivescovo alla Città.

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO

Solennità del ritrovamento del corpo di Santa Rosalia

Ore 08.00 - 09.30 - 11.00: Sante Messe.

Ore 16.45: Concerto delle campane della Cattedrale.

Ore 17.00: Santa Messa.

Ore 18.00: Intrattenimento musicale sul sagrato della Cattedrale a cura del Corpo Bandistico Palermitano del M° Massimo Vella.

Ore 19.00 - sagrato: Solenne Santa Messa Pontificale, con Benedizione Papale e annessa Indulgenza plenaria, presieduta da Monsignor Corrado Lorefice, Arcivescovo Metropolita di Palermo, con la partecipazione del Sindaco, delle Autorità civili e militari, del Capitolo Metropolitano, del Capitolo Palatino, del Clero e del Seminario Arcivescovile. Anima la Celebrazione il Coro della Cattedrale, diretto dal Maestro Mauro Visconti.

Segno di carità del Festino

Le offerte raccolte durante le celebrazioni del Triduo, del 14 e 15 luglio sono destinate alla Caritas Diocesana. Sui passi di Santa Rosalia. Itinerari suggeriti per i luoghi della vita, del miracolo, della devozione e della celebrazione artistica di Santa Rosalia nel sito della Cattedrale.

La diretta streaming e gli eventi collaterali

Celebrazioni in diretta streaming sui siti www.cattedrale.palermo.it, www.diocesipa.it e sulle pagine @cattedraledipalermo e @diocesipalermo: martedì 14 ore 19.30 vespri; mercoledì 15 ore 19.00 Santa Messa Pontificale presieduta dall’Arcivescovo con commento a cura dell’UCSI-Palermo.