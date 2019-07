Festino di Santa Rosalia 2019, tutti gli eventi a Palermo tra fuochi d'artificio e "babbaluci"

E' l'evento più religioso (e più profano) dell'anno. Perché a Palermo non esiste nessun'altra festa capace di raggiungere livelli di devozione tra sacro e meno sacro di questa. Tutto pronto per la 395esima edizione del Festino, la festa della città dedicata alla santa patrona protettrice. Alla santuzza, per una notte intera, si dedicano babbaluci, scaccio e fuochi d'artificio all'urlo di "Viva Palermo, viva Santa Rosalia". Dedicato quest'anno al tema dell'inquietudine, è già partita la settimana che vede come eventi collaterali cene, mostre, concerti e spettacoli in attesa della lunga notte del 14 luglio, con la tradizionale sfilata della vara lungo il Cassaro, e il solenne pontificale in Cattedrale, il giorno dopo.

