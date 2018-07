Festino di Santa Rosalia 2018: tutti gli eventi in onore della Santuzza

E' l'evento religioso più atteso dell'anno, ma non solo. E' la festa della città per eccellenza, quella della santa patrona protettrice di Palermo che, tra babbaluci e scaccio, fuochi d'artificio e giochi d'acqua, si presenta alla città all'urlo di "Viva Palermo, viva Santa Rosalia. Prende così il via il 394esimo festino di Santa Rosalia, quest'anno dedicato a "Palermo bambina". Una settimana di eventi collaterali, tra cene, mostre, flash mob, concerti e spettacoli, in attesa della lunga sera dedicata alla santuzza del 14 luglio, con la tradizionale sfilata della vara lungo il Cassaro, e il solenne pontificale in Cattedrale, il giorno dopo.

