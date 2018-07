Contro festino a Sanlorenzo Mercato: Santa Rosalia tra babbaluci, sfincione e anguria

Al Mercato il 14 luglio si celebra il Festino tra babbaluci, sfincione e anguria mentre sul palco del giardino approdano le sonorità folk della Piccola Orchestra Malarazza e domenica 15 torna la Radio al Mercato con Mimmo Cafiero, Stefano Piazza e altri ospiti.

Il 14 e il 15 luglio il Mercato celebra l’incontro tra Santa Rosalia e San Lorenzo con un “contro-festino” sui generis, al riparo dal caos del centro città chiuso al traffico. I banchi del Mercato saranno colmi dei prodotti che più rappresentano la tradizione gastronomica della festa della Santuzza da sempre: sfincione, babbaluci, anguria e tutti i must del cibo da strada saranno i veri protagonisti della due giorni con un ticket speciale predisposto apposta per l’occasione. E per celebrare al meglio la Santuzza, sabato 14 luglio a partire dalle 21.30 approda sul palco del Mercato la Piccola Orchestra Malarazza, gruppo folk portatore dei valori più autentici della tradizione popolare palermitana.

La Piccola Orchestra Malarazza è composta da Alessandro Adamo (chitarra classica), Giuseppe Sanfilippo (fisarmonica), Danilo Impastato (basso), Mirko Adamo (percussioni), Nino Nobile (mandolino), Marco Ferrigno (voce).

Suoni tradizionali, moderni e travolgenti, arricchiscono un repertorio che spazia attraverso il folk cantautoriale italiano, in un viaggio che ripercorre alcuni dei brani più celebri di Giorgio Gaber, Fabrizio De Andrè, Paolo Conte. In scaletta anche diversi inediti e, in anteprima, la presentazione del nuovo album in uscita "Il bianco e il nero". Una raccolta di immagini e storie di vita reale, di gente semplice colta nel proprio vivere quotidiano, che passa anche attraverso la storia della Sicilia con canzoni come "I Vespri" dedicata all'insurrezione popolare che scacciò gli Angioini da Palermo.

La Piccola Orchestra Malarazza nasce nel 2006 da un’idea di Alessandro Adamo e Tiberio Greco con l’obiettivo di raggruppare in un’unica band la musica del mondo, dal popolare in lingua originale, al jazz, alla bossa, al pop, il tutto culminante in un progetto di musica inedita. Nel 2010 partecipa alle selezioni del festival di Sanremo con il brano “La marciadellamelamarcia”. Nel 2011 la P.O.M. accede alla fase finale di “Italia’s got talent”, classificandosi alla 6ª posizione. Ad oggi La Piccola Orchestra Malarazza continua ad esibirsi in Italia e all’estero ed è impegnata nell’uscita del primo EP contenente sette brani inediti.

Le sere del 14 e 15, inoltre a fare da sottofondo visivo alle celebrazioni del Festino sarà la proiezione del documentario “Ogni Santo Giorno” di Ruggero Di Maggio, un film che racconta il Festino qual è: la festa più longeva tra quelle dei Paesi del Mediterraneo, ma anche la più sontuosa, la sola che abbia tenuto fede agli stilemi opulenti della festa barocca. Nel 2012 la città ha scelto, per la prima volta nella sua storia, di rendere protagonisti della festa tutti i cittadini che compiono “miracoli quotidiani”. Così le storie di Addiopizzo, movimento anti-racket, di Laye, mediatore culturale, di Luigi, fotografo dislessico, e di Giulia, velista non-vedente, si incrociano con quelle di una città che vuole rinascere. La creazione del carro trionfale, della statua della Santa, le prove dell'orchestra e del corpo di ballo, fanno da contrappunto all'impegno quotidiano di Addipizzo nella lotta al racket mafioso, allo sforzo che quotidianamente Giulia fa per superare i limiti del suo handicap, all'impegno di Luigi per comunicare con le sue fotografie, all'attività costante di mediazione culturale di Laye. Ne viene fuori l'immagine "positiva" di una città finalmente in movimento, dopo anni di immobilità e oscurantismo.

Domenica 15 luglio, dopo la proiezione pomeridiana della finale dei Mondiali 2018, a partire dalle 21, è ancora tempo di radio “La Radio al Mercato”, in collaborazione con Radio Action 101 e Teaser Merdia Group: un vero e proprio salotto in diretta radiofonica, in cui passano musicisti, attori, artisti di ogni genere, ognuno con un proprio pezzo di storia da donare al palco del Mercato, tra performance inedite, showcase, interviste esclusive e tanta improvvisazione live in rapporto diretto con il pubblico. A condurre il talk, trasmesso in diretta su Radio Action, Chiara D’Alia. Con lei numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e del panorama musicale siciliano, dal cabarettista Stefano Piazza al percussionista e compositore Mimmo Cafiero al dj e produttore Dario Caminita.