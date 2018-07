Festino di Santa Rosalia, gli appuntamenti e le celebrazioni religiose in programma

Tutto pronto per il giorno della Santuzza, non solo profano ma anche sacro. Un ricco calendario per il programma religioso del 394° Festino di Santa Rosalia, patrona principale della Città di Palermo. “In segno di carità del Festino - spiega il parroco della Cattedrale monsignor Filippo Sarullo - le offerte raccolte durante le celebrazioni del Triduo, del 15 luglio e della processione saranno destinate ai detenuti delle carceri di Palermo tramite l’Associazione As.Vo.Pe. e i Cappellani”.

In occasione del Festino sul sito della Cattedrale sarà messa in rete web una sezione interamente dedicata a Santa Rosalia. Sui passi di Santa Rosalia - Itinerari suggeriti per i luoghi della vita, del miracolo, della devozione e della celebrazione artistica di Santa Rosalia nel sito. Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming con commento a cura dell’Ucsi di Palermo (sabato 14 luglio 2018 alle ore 19 vespri; domenica 15 luglio 2018 alle ore 11 e 17.30 la Santa Messa alle ore 19 e la processione dell’urna sino al rientro sui siti www.cattedrale.palermo.it, www.diocesipa.it e sulle pagine cattedraledipalermo e arcidiocesidipalermo codice QR. Da lunedì 2 a sabato 7 luglio ore 7.30 e 18.00: Santissime Messe celebrate nella Cappella di Santa Rosalia.

Il programma religioso per il Festino di Santa Rosalia

Domenica 8 luglio

Ore 08.45 – 09.45 – 11.00 – 18.00: S. Messe

Ore 10.00: Visita del Reliquiario di S. Rosalia presso la Casa di reclusione Ucciardone.

Ore 19.00: Inaugurazione nel salone parrocchiale di Piazza Vittoria, 10 della mostra “Le Rosalie del Vicolo Brugnò” – Santa Rosalia tra libri, illustrazioni e fotografie.

Ore 21.00: S. Messa presieduta da Mons. Filippo Sarullo a Piazza Monte di Pietà nei pressi della prima edicola votiva dedicata alla Santuzza.

Lunedì 9 luglio

Ore 7.30: S. Messa nella Cappella di Santa Rosalia.

Ore 17.30: S. Rosario e Litanie di Santa Rosalia.

Ore 18.00: S. Messa nella Cappella di Santa Rosalia.

Martedì 10 luglio

Ore 7.30: S. Messa nella Cappella di Santa Rosalia.

Ore 10.00: Visita del Reliquiario presso la Casa circondariale Pagliarelli.

Ore 17.30: S. Rosario e Litanie di Santa Rosalia.

Ore 18.00: S. Messa presieduta da Mons. Filippo Sarullo, con la partecipazione delle Confraternite dell’Arcidiocesi intitolate a S. Rosalia e con i ministranti della Città. A seguire, solenne rito di uscita dell’Urna argentea della Santa dalla Cappella. Anima la celebrazione il Coro Laudate Dominum dell’Associazione Bequadro di Bagheria diretto dal M° Salvatore Di Blasi.

Ore 19.30: Consegna dei premi ai vincitori del concorso “Rose e gigli di carta per S. Rosalia”

Ore 21.00: Incontro dei giovani con l’Arcivescovo: “Rosalia: dalle tenebre alla luce”.ù

Mercoledì 11 luglio

Ore 10.00: Visita del Reliquiario di S. Rosalia presso la Casa circondariale minorile Malaspina.

Ore 17.30: S. Rosario e Litanie di Santa Rosalia.

Ore 18.00: S. Messa presieduta da Don Giuseppe Di Giovanni, con pellegrinaggio della Parrocchia S. Maria Maddalena in Ciminna. Anima il Coro S. Alfonso, diretto dal M° Giuseppe De Luca, della Parrocchia Ecce Homo a Uditore - Palermo.

Ore 21.15: Inaugurazione dell’organo della Cattedrale dopo il restauro: concerto a cura del M° Juan Paradell Solé, organista titolare della Cappella Musicale Pontificia “Sistina” - Basilica S. Pietro in Vaticano.

Giovedì 12 luglio

Ore 10.00: Visita del Reliquiario di S. Rosalia presso la Casa circondariale Cavallacci in Termini Imerese.

Ore 11.30: Incontro di fraternità con i rappresentanti delle religioni presso il Palazzo Arcivescovile.

Ore 17.30: S. Rosario e Litanie di Santa Rosalia.

Ore 18.00: S. Messa presieduta da Don Giuseppe Oliveri Bruno con pellegrinaggio delle Parrocchie della zona pastorale Pallavicino. Anima la celebrazione il Coro Symposium diretto dal M° Vincenzo Marino.

Ore 21.00: Spettacolo nel sagrato della Cattedrale sulla vita e il miracolo di S. Rosalia: “Per amore del mio Signore”. Associazione Palazzo Alliata di Villafranca Onlus.

Venerdì 13 luglio

Ore 11.00: S. Messa al Palazzo Municipale presieduta da Sua Ecc.za Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo, alla presenza del Sindaco Prof. Leoluca Orlando, del Consiglio Comunale, delle Autorità civili e militari. Anima la celebrazione il Coro “S. Sebastiano” della Polizia Municipale di Palermo, diretto dal M° Serafina Sandovalli.

Ore 12.00: Tradizionale omaggio floreale dei Vigili del Fuoco alla statua di S. Rosalia, posta in cima al Palazzo delle Aquile, e suono festoso dei tamburi.

Ore 17.30: S. Rosario e Litanie di S. Rosalia.

Ore 18.00: S. Messa presieduta da Don Nicasio Lo Bue con pellegrinaggio delle Parrocchie della zona pastorale Villagrazia - Falsomiele. Anima la celebrazione il Coro interparrocchiale della zona.

Ore 21.00: Concerto dei Cori Maria SS. Assunta della Cattedrale, Sancte Joseph e Sant’Ignazio di Loyola diretti dal M° Mauro Visconti. La Cattedrale rimane aperta per la venerazione personale delle reliquie di S. Rosalia.

Sabato 14 luglio

Ore 17.00: Concerto delle campane della Cattedrale.

Ore 18.00: S. Messa.

Ore 18.30: Intrattenimento musicale sul sagrato della Cattedrale e giro per le vie del Centro storico a cura della Banda Musicale “A. Marinuzzi” – Città di Palermo dei Maestri Giovanni e Salvatore Bottino.

Ore 19.00: Solenni Vespri Pontificali presieduti da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo Metropolita di Palermo, con la partecipazione del Sindaco, Prof. Leoluca Orlando, delle Autorità civili e militari, del Capitolo Metropolitano, del Clero e del Seminario Arcivescovile. Anima la Celebrazione il Coro della Cattedrale, diretto dal M° Mauro Visconti.

Domenica 15 luglio - Solennità del ritrovamento delle reliquie di Santa Rosalia

Ore 7.30: Alborata.

Ore 8.00 – 9.30: S. Messe.

Ore 10.30: Intrattenimento musicale sul sagrato della Cattedrale e giro per le vie del Centro storico a cura della Banda Musicale “A. Marinuzzi” – Città di Palermo dei Maestri Giovanni e Salvatore Bottino.

Ore 11.00: Solenne S. Messa Pontificale, con Benedizione Papale e annessa Indulgenza plenaria, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo Metropolita di Palermo, con la partecipazione del Sindaco, delle Autorità civili e militari, del Capitolo Metropolitano, del Clero e del Seminario Arcivescovile. Anima la Celebrazione il Coro della Cattedrale, diretto dal M° Mauro Visconti. La preghiera dei fedeli sarà composta dalle intenzioni che i detenuti hanno presentato alla Santuzza durante la visita del reliquiario nelle carceri.

Ore 17.00: Concerto delle campane della Cattedrale.

Ore 17.00: S. Rosario e Litanie di S. Rosalia.

Ore 17.30: S. Messa solenne presieduta da Mons. Salvatore Lo Monte, Ciantro del Capitolo Metropolitano. Anima la celebrazione il Coro della Cattedrale.

Ore 19.00: Solenne Processione cittadina dell’Urna contenente le sacre reliquie di Santa Rosalia. Itinerario: corso Vittorio Emanuele, Quattro Canti (canto del Te Deum e affidamento alla Città; sparo di carta colorata), piazza Marina (accoglie la Santuzza il Coro delle voci bianche del Conservatorio V. Bellini, diretto dal M° Antonio Sottile) e Messaggio dell’Arcivescovo alla Città. Ritorno della processione per corso Vittorio Emanuele, Quattro Canti, via Maqueda, discesa dei Giovenchi, piazza S. Onofrio, via Panneria, piazza Monte di Pietà (sosta dinanzi alla prima edicola votiva dedicata alla Santuzza), via Judica, via Gioiamia, via M. Bonello e rientro in Cattedrale.

Apre la processione la Banda musicale Mediterranea Città di Palermo del M° Agostino Consagra e i Tamburi Imperiali di Comiso (RG). Segue l’Urna dall’uscita sino a piazza Marina il Corpo Bandistico Palermitano del maestro Massimo Vella e al ritorno il Complesso Bandistico “Cav. Michele Cascino”.

Ore 22.30: Spettacolo pirotecnico nel sagrato della Cattedrale.